'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) başlattığı soruşturmanın ardından tüm platformlardan kaldırıldı.Bu hamle, tepki çeken Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki gizli aşka ilişkin senaryonun değiştirilebileceği iddialarına neden olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizide Doğa-Firaz ilişkisiyle ilgili sahneler yeni yazılıyor ve bu yüzden de yeni tanıtım gecikti.

"ELEŞTİRİLERİ GİDERECEK İRADEYİ GÖSTERECEĞİZ"

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yapımcısı Gold Film tarafından şu açıklama yapılmıştı:

"Yapımcısı olduğumuz 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız."

"Öncelikle 'Kızılcık Şerbeti' dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezon da hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme veya aşağılamanın söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz."

"Bu noktada belirtmek isteriz ki TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız."

"Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarakaile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz."

DİZİNİN SENARİSTİ GÖZALTINA ALINDI

Tam da bugünlerde dizinin senaryo ekibinden Merve Göntem'in yıllar önce yazarı olduğu 'Çıplak' (2021) dizisindeki bir karakterden bahsederken söyledikleri sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Ardından Göntem "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı dün de yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

SHOW TV TMSF'YE AKTARILMIŞTI

Bu arada dizinin yayınlandığı Show TV, 11 Eylül'de Can Holding'e yapılan operasyon sonrası mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketler arasında bulunuyordu. Bu kapsamda, Habertürk ve Bloomberg HT gibi kanalların yanı sıra Show TV de TMSF bünyesine geçmişti.