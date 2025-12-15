İBB dosyasının ek klasörlerinde gizli tanıkların dosyadan çekildiği ortaya çıktı. Gizli tanığın 'Vicdanım rahat değil' diyerek tanıklıktan çekildiği tarih ise dikkat çekti. Tanık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart'tan iki sonra dosyadan çekildi.

İBB DOSYASININ EKLERİNDEN NE ÇIKTI?

SÖZCÜ TV muhabiri Hazar Dost, "Yaklaşık 22 GB bir dosyadan bahsediyoruz. Hafriyat vurgunu yapıldığı söylenen dosyada hem savcılığın hem bilirkişi raporlarının hem İstanbul Valiliği'nin bu hafriyat alanının doldurulmasına dair bilirkişi raporları olmasına rağmen İBB Başkanı yargılanıyor. Ek belgeler dosyanın bir anlamıyla medya tarafından yönlendirildiğini de gösteriyor" dedi.

"GİZLİ TANIKLAR ÇEKİLİYOR"

Dost şunları kaydetti:

Gizli tanıklar gizli tanıklıktan çekiliyor. Gizli tanık ifadesi olarak medyada paylaşılan ifadelerden biri kişi 'Ben gizli tanık olarak ifade vermek istemiyorum' diyor ve gizli tanıklıktan çekiliyor. Açık olarak tanıklıkta bulunmak istediğini söylüyor.

Gizli tanık tutuklamalardan sonra 25 Mart'ta vicdanım rahat değil diyerek tanıklıktan çekiliyor.