İBB dosyasının ek klasörlerinde gizli tanıkların dosyadan çekildiği ortaya çıktı. Gizli tanığın 'Vicdanım rahat değil' diyerek tanıklıktan çekildiği tarih ise dikkat çekti. Tanık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart'tan iki sonra dosyadan çekildi.
İBB DOSYASININ EKLERİNDEN NE ÇIKTI?
SÖZCÜ TV muhabiri Hazar Dost, "Yaklaşık 22 GB bir dosyadan bahsediyoruz. Hafriyat vurgunu yapıldığı söylenen dosyada hem savcılığın hem bilirkişi raporlarının hem İstanbul Valiliği'nin bu hafriyat alanının doldurulmasına dair bilirkişi raporları olmasına rağmen İBB Başkanı yargılanıyor. Ek belgeler dosyanın bir anlamıyla medya tarafından yönlendirildiğini de gösteriyor" dedi.
"GİZLİ TANIKLAR ÇEKİLİYOR"
Dost şunları kaydetti:
Gizli tanıklar gizli tanıklıktan çekiliyor. Gizli tanık ifadesi olarak medyada paylaşılan ifadelerden biri kişi 'Ben gizli tanık olarak ifade vermek istemiyorum' diyor ve gizli tanıklıktan çekiliyor. Açık olarak tanıklıkta bulunmak istediğini söylüyor.
Gizli tanık tutuklamalardan sonra 25 Mart'ta vicdanım rahat değil diyerek tanıklıktan çekiliyor.
GİZLİ TANIK DİLEKÇESİNDE NE DEMİŞTİ?
Tanıklıktan çekilen Ahmet Taşçı dilekçesinde şunları söylemişti:
Savcılığınızı yukarıda yazılı dosyasından daha önce bilgi sahibi sıfatıyla beyanda bulunmuştum. Ancak basından öğrendiğim kadarıyla söz konusu ifadelerim gizli tanık ifadesi olarak dosyaya yansımıştır.
"KULAKTAN KULAĞA DOLAŞANLARI ANLATTIM"
Ben yemin altında beyanda bulunmadığım gibi anlattıklarım bizim sektörde kulaktan kulağa dolaşan konular hakkında duyduklarımı anlattım. Benim beyanlarım görgüye değil duyuma dayalıdır.
Benden bilgi sahibi olarak beyanda bulunmam savcılık tarafından istendi. Ben de piyasada duyduklarımı savcılık makamına ilettim. Ancak bu söylediklerime dair doğrudan şahit olduğum bir olay yoktur.
Ben adı geçen Kabil Taşçı, Vedat isimli kişilerin naylon fatura düzenlediğine, bu kişiler arasında ya da başka kişiler arasında elden para alıp verdiğine, gizli toplantılar yapıldığına tanık olmadım.
"VİCDANIM RAHAT DEĞİL"
Beyanımda ismi geçen kişilerin tutuklandığını öğrendim. Bu durumdan dolayı vicdanım rahat değil. Ben kimsenin hakkına girmek istemem, kimsenin benim yüzümden bir zarar görmesini istemem.
"ANLATTIKLARIM EVRAKLARA FARKLI YANSITILMIŞ"
Gördüğüm kadarıyla anlattıklarımın bir kısmı evraklara farklı yansıtılmış bu nedenle dürüst bir vatandaş ve Allah korkusu olan biri olarak işbu dilekçeyi vermem gerektiğini düşündüm.
Nihai olarak anlattıklarım duyduklarımdan ibaret olup bunların bunların ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğuna dair bir bilgim yok. Bundan dolayı tanık olduğum herhangi bir olay yok.