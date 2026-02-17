Mülkün kabul salonunda orijinal meşe paneller hala korunuyor. Yıllar boyunca kasabanın önde gelen ailelerine ev sahipliği yapan malikane, 175 yıl boyunca Leach ailesinin mülkiyetinde kaldıktan sonra 1809’da tekstil ticaretiyle uğraşan Greenwood ailesine satıldı.

19. yüzyılın ortalarında ise değirmen sahibi Sidgwick ailesi burada yaşadı; Charlotte Bronte, ailenin çocuklarına mürebbiye olarak görev yaptı. John Benson Sidgwick’in, Bronte’nin Jane Eyre romanındaki Mr Rochester karakterine ilham verdiği yaygın şekilde dile getiriliyor.

Malikanenin sonraki sahipleri arasında Magnet Joinery’nin kurucusu Duxbury ailesi de yer aldı. Ayrıca Rahip Oliver Haywood’un evi bir dönem Kuveykır toplantı evi olarak kullandığı, Kuveykırların (Quakers - Dostların Dini Derneği) zulüm gördüğü dönemde burada ibadet edildiği belirtiliyor.

GİZLİ GEÇİT EFSANESİYLE ÜNLÜ

Evle ilgili anlatılan gizemli hikayeler arasında bir 'gizli rahip hücresi' ve East Riddlesden ile West Riddlesden arasında gizli bir geçit bulunduğu iddiaları da var; ancak mevcut sahibi John Pennington böyle bir geçit bulamadığını söylüyor.

İş insanı olan Pennington, geçmişte Bradford Wool Sales’te müzayedeci olarak çalıştı ve 1990’larda kentin Midland Hotel’ini restore etti.

Thomas Leach’in torunlarının Keighley’de Strong Close Mill’i, daha sonra Dalton Mills adını alan değirmeni, sahiplendiğini belirten Pennington, 20 yılı aşkın süre önce evi satın aldı.

İlk teklifi başarısız olsa da satıcı yeniden görüşme talebinde bulundu. Pennington, eşi ilk hayal kırıklığını yaşadığı için yeniden pazarlık yaptığını ona söylemediğini; Bradford’daki Nawab restoranında eşine anahtarları vererek sürpriz yaptığını anlattı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Malikane 1,3 dönümlük araziye, bir dönümlük bir padoka, 60 metrelik bir giriş yoluna ve kapılı bir avluya sahip. Holroyd’s emlak acentesine göre mülkün yarısı 1920’lerde yıkıldı ve gelecekteki bir malik, eksik bölümü yeniden inşa etme seçeneğine sahip olacak.

Satış fiyatı 1 milyon 150 bin sterlin olarak listelenen yapı için yoğun ilgi olduğu, hatta bazı kişilerin ofisi arayarak ilanın yanlışlıkla East Riddlesden Hall için verildiğini düşündüklerini ilettiği belirtiliyor.

Emlak danışmanı Dan Grimshaw, mülkü bölgenin “en etkileyici dönem evlerinden biri” olarak tanımlarken, bir evi gezdirmenin genelde en fazla bir saat sürdüğünü ancak bu evde tek bir ziyaretçinin iki saati aşkın süre geçirdiğini söyledi. P