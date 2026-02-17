Tuhaf tavırlarıyla gündemden düşmeyen “Ciciş Kardeşler” olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy hakkında, uyuşturucu kullanımı, gizli kamera kaydı ve şantaj iddialarıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreç, Esra Ersoy’un Düzce’de hükümlü bulunan eski sevgilisi Alaattin Aydın’ın sunduğu ihbar dilekçesiyle hareketlendi.

ÖLÜM TEHDİDİ

Aydın’ın iddialarına göre, 2022 yılında o dönem sevgilisi olan Esra Ersoy ile yaşadığı mahrem anlar, abla Ceyda Ersoy tarafından cep telefonuyla gizlice kaydedildi.

Bu görüntülerin şantaj amaçlı kullanıldığını öne süren Aydın, kardeşlerin kendisinden 10 bin TL talep ettiğini, parayı vermeyi reddedince de “Ölürsün” şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü.

Aydın’ın dilekçesinde ayrıca, Beşiktaş’taki evde birçok kişiye ait benzer şantaj görüntüleri içeren CD’lerin bulunduğu iddiası da yer aldı.

TELEFON İNCELENİYOR

Savcılık, iddiaların ciddiyeti üzerine Ceyda Ersoy’un Etiler Polis Merkezi’nde muhafaza edilen cep telefonunu bilirkişi incelemesine gönderdi.

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılacak inceleme sonucunda, telefonda gizli kayıtların veya silinmiş verilerin olup olmadığı tespit edilecek.

"GÖRÜNTÜLERİMİZ KİMİN ELİNDE?"

Öte yandan iş dünyasının eğlenceye düşkün isimleri, gittikleri mekânlarda kayda alındıklarını öğrenince büyük panik yaşadı.

“Görüntülerimiz kimin elinde?” endişesiyle strese giren bazı isimlerin psikolojisinin olumsuz etkilendiği iddia ediliyor.