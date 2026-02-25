Dünya genelinde ülkeler ekonomik belirsizliklere karşı kasalarını altınla doldururken, Sırbistan Merkez Bankası'nın (NBS) uyguladığı strateji, devletlerin kriz anlarına nasıl hazırlandığına dair harika bir "perde arkası" okuması sunuyor.

Sırbistan şu anda 53,3 tondan fazla altın rezervine sahip ve bunun çok büyük bir kısmını kendi sınırları içindeki yüksek güvenlikli kasalarda tutuyor, ancak 2024 yılında satın alınan 3 tonluk özel bir altın kütlesi, bilinçli bir kararla İsviçre'nin Bern şehrinde bırakıldı.

SIRBİSTAN 3 TONLUK ALTINI NEDEN ÜLKEYE GETİRMİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Jorgovanka Tabaković'in açıklamalarına göre, bu 3 tonluk altının ülkeye getirilmemesinin arkasında son derece pragmatik 2 temel neden yatıyor:

1. Lojistik Maliyetler ve Güvenlik:

Tonlarca altının sınır ötesi taşınması devasa sigorta, güvenlik ve lojistik masrafları gerektirir. Sırbistan yönetimi, bu ekstra maliyetin altına girmeyi şu an için gereksiz ve mantıksız buluyor.

2. "Kıyamet Günü" Likiditesi (Acil Durum Fitili):

Asıl stratejik neden ise kriz yönetimidir. İsviçre'deki o 3 ton altın, olası bir uluslararası krizde, savaşta veya ambargo durumunda saniyeler içinde uluslararası piyasalarda satılıp nakde (dövize) çevrilebilecek "likit ve anında kullanılabilir" bir acil durum fonu, yani bir "fitil" olarak bekletiliyor.

BİR PARADOKS: ALTIN GÜVENLİ LİMAN MI, "ÖLÜ SERMAYE" Mİ?

Sırbistan Merkez Bankası Başkanı'nın altın hakkındaki dürüst yorumları, geleneksel yatırımcı psikolojisine çok net bir ayna tutuyor:

Altın, enflasyona ve jeopolitik şoklara karşı harika bir koruma kalkanıdır, ancak Tabaković'in deyimiyle aslında bir "ölü sermayedir".

Hisse senetleri temettü dağıtır, şirketler üretim yapar, gayrimenkul kira getirir; ancak altın, kasada durduğu sürece kendi kendine üreyen bir gelir veya yeni bir katma değer yaratmaz. Sadece piyasa fiyatı inip çıkar.

Tabaković, elinde nakit fazlası olan yatırımcılara sadece altına sığınmak yerine, ekonomide çarkları döndüren, istihdam sağlayan ve "yeni değer yaratan" üretken alanlara yatırım yapmalarını tavsiye ediyor.

Sırbistan, tüm bu stratejiyi yerel kaynaklarını kullanarak destekliyor:

Altın rezervlerini ağırlıklı olarak yerel madenlerden ve yerel kaynaklardan satın alarak büyütüyorlar.

Bu akıllıca rezerv yönetimi ve altın fiyatlarındaki küresel ralli, ülkenin toplam döviz rezervlerinin 2026 Ocak ayı sonu itibarıyla 29,4 milyar Euro gibi rekor bir seviyeye ulaşmasını sağladı.