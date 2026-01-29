İstanbul Yeniköy’deki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkan firari iş adamı Kasım Garipoğlu’nun 2 yıl boyunca barmenliğini yapan Atilla Aydın, savcılıkta itirafçı oldu. Aralarında fenomenlerin ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin bulunduğu 27 kişilik bir liste veren Aydın, uyuşturucu ve fuhuş sarmalının şoke eden detaylarını tek tek anlattı.

KATI KURALLAR VAR

Aydın’ın ifadelerine göre, 48 saatten fazla süren partilerin katı kuralları vardı; çalışanların telefonları kilitli dolaplara konuluyor, dışarıyla temas kesiliyordu. Evin her köşesinde, musluk yanlarında ve bardaklarda yoğun kokain kalıntıları bulunduğunu belirten Aydın, “Cio” lakaplı bir torbacının elinde çantayla konuklara uyuşturucu servisi yaptığını, ödemeler ev sahibi, yani Kasım Garipoğlu tarafından karşılandığını dile getirdi.

RULO DOLARLAR

Kokain kullanımı için rulo şeklinde dolarlar bulunduğunu da kaydeden Aydın, “Bu partinin kuralları vardı. bu kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe gelemezdi” dedi. Kendi kullanımını “ayakta kalabilmek için” şeklinde savunan barmen, cep telefonu şifresini ve dijital arşivini savcılığa teslim etti.

27 kişinin ismini verdi

Burak Ateş (Firari iş adamı), Merve Taşkın (Fenomen), Şeyma Subaşı, Şevval Şahin (Manken), Buse İskenderoğlu (Miss Turkey 2016), Lerna Elmas (Modacı), Defne Samyeli’nin kızları, Mert Ayaydın, Burak Altındağ, Özge Ertöz (Voleybolcu), Sandra Alazoğlu (Modacı), Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Cihan Şensözlü (Magazin yazarı), Fatih Garipoğlu, Monkey işletmecileri

33 kişi etkin itirafçı oldu

Eğlence mekanlarından özel jet organizasyonlarına uzanan ünlülere uyuşturucu soruşturmasında sanıklar işin kolayını buldu. 8 Ekim’den bu yana devam eden soruşturmada itirafçı furyası yaşanıyor.

Tutuklanan 88 şüpheliden 33’ü, etkin pişmanlıktan faydalanmak için itirafçı olmak amacıyla savcılığa dilekçe verdi. İsimler arasında Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ile Cihan Şensözlü de var.

Veliahtın testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut ve fenomen Bilal Hancı’nın Adli Tıp raporları çıktı. Her iki ismin kan ve saç örneklerinde “kokain” tespit edildi. Oğlunun gözaltına alınması sonrası “İlaç bile içmez, uyuşturucuyla işi olmaz” diyen Nezih Barut’un savunması, ATK raporuyla çelişti. Operasyon kapsamında ifade veren Bilal Hancı ise duygusal çöküntü yaşadığı dönemlerde kokain kullandığını itiraf etmişti.