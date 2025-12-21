Medyascope’dan Furkan Karabay’ın haberine göre; İddianameye eklenmeyen gizli tanıklardan “Ceviz”in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli ve İBB iddianamesinde de imzası bulunan savcıya 7 Nisan 2025 tarihinde ifade verdiği kaydedildi. Gizli tanık “Ceviz”, uzun yıllar İstanbul’da ticaretle uğraştığını, İmamoğlu ile çevresindekilerinin rüşvet ve usulsüz işlemlerine şahit olduğunu iddia etti.

İLBAK HOLDİNG

“Ceviz” kod adlı gizli tanık, ifadesinde soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra itirafçı olduğu belirtilen ve daha sonra serbest bırakılan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak’tan da söz etti. Gizli tanık ifadesinde, “İlbak Holding’in asıl ve görünmeyen patronu, bu holdingi son 15 yılda hızlı bir şekilde destekleyerek büyüten Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül’dür” beyanında bulundu. Bu ifade iddianameye konulmadı.