2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Milli Takımı, çeyrek final mücadelesinde Fransa’yı 9-1 yenerek yarı finale yükseldi. Erkek Milli Takımı ise 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde karşılaştığı Karadağ’ı 12-5 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

KADINLAR, FİNLANDİYA–YUNANİSTAN MAÇININ GALİBİNİ BEKLİYOR

Kadınlarda, Kaptan Sevda Altunoluk, Fransa karşısında 8 gol atarak millileri yarı finale taşıyan en etkili isim oldu. Teknik direktör Hüseyin Atmaca yönetimindeki milliler, karşılaşmaya kaptan Sevda Altunoluk, Gülşah Aktürk ve Sevtap Altunoluk üçlüsü ile başladı. Fransa ilk golü penaltıdan bulsa da, Sevda, ilk yarının bitimine 2 dakika kala, Türkiye’yi 2-1 öne geçirdi ve devre bu skorla tamamlandı.2’nci yarıda oyun tamamen millilerin kontrolünde geçti. Gol yağmuruna dönüşen 2’nci bölümde Sevda Altunoluk üst üste goller kaydetti ve skoru 7-1’e taşıdı. Ardından takım arkadaşı ve kardeşi Sevtap’ın golüyle fark 8’e çıktı. Maçın son bölümünde bir kez daha sahne alan Sevda, skoru 9-1’e getirerek adeta şov yaptı. Turnuvanın grup etabında 35 gole imza atan kaptan Sevda Altunoluk, Fransa karşısında tam 8 gol atarak toplamda 43 gole ulaştı ve gol kraliçeliğinde zirvedeki yerini tek başına sağlamlaştırdı. Milliler yarı finalde, Finlandiya–Yunanistan maçının galibi ile bu akşam saat 18:30’da karşılaşacak.

ERKEK GOALBOLL MİLLİ TAKIMI KARADAĞ’I FARKLI GEÇTİ

Erkek Milli Takımı, 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde karşılaştığı Karadağ’ı 12-5 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Maça hızlı başlayan milliler, daha ilk topta Yunus Emre Akyüz’ün golüyle öne geçti. Karadağ eşitliği sağlasa da, Ay-yıldızlılar Burak Korkmaz’ın golüyle üstünlüğü yeniden ele aldı. Yunus Emre’nin skoru 3-1 yapmasının ardından Karadağ farkı 1’e indirdi. İlk yarının bitimine 1 dakika kala Burak’ın penaltıdan bulduğu golle fark yeniden açıldı ve milliler devreyi 7-2 önde tamamladı. Maçın 2’nci yarısında da gol yağmuru devam etti. Yunus Emre peş peşe goller kaydederek farkı artırdı ve skoru 10-3’e taşıdı. Karadağ 1 gol bulsa da, Hüseyin Alkan’ın golüyle maçın son bölümüne girildi. Son bölümde Burak Korkmaz’ın sayısıyla karşılaşma 12-5 Türkiye’nin üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Erkek Milli Takımı yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, saat 17.30’da oynanacak yarı finalde Almanya–Polonya maçının galibiyle karşılaşacak.