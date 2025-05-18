Uzmanlara göre vücudumuzun yağ depolama şekli, sağlığımız üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Özellikle karın ve bel bölgesinde biriken ve ‘viseral yağ’ olarak adlandırılan yağlanma hem metabolik dengeyi bozuyor hem de birçok kronik hastalığa kapı aralıyor…

‘’Cilt altındaki yağları, kasa çevirmek mümkün. Ancak karın içindeki yağlanma tehlikeli. Buradaki yağlar kana karışır, kan şekeri değerlerimizle oynar.

Kalp, karaciğer, pankreas ve böbrekleri sararak, vücuttaki inflamasyonu (iltihaplanma) artırır. Bu yüzden hem hormon dengesi hem de insülin metabolizması bozulur’’ diyen İç Hastalıkları Uzmanı Osman Erk, göbeklenmenin risklerine ve bu sorunla başa çıkma yollarına değindi…

NEDEN ŞİŞMANLIYORUZ?

Toplumumuz en kilolu 10 ülke arasındadır. İstatistiklere göre Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 40’a yakınının, çocuk ve gençlerin ise yüzde 31’inin obez olduğu belirlenmiştir. Böylesine ciddi bir tabloda genetik ve hormonal nedenler dışında şişmanlığa neden olan faktörler şöyle sıralanabilir:

- Sıvı şekerli içecekler

- Rafine karbonhidratlar

- Tatlandırıcılar

- Trans yağlar

- Soya, mısır, ayçiçeği gibi bitkilerde bulunan Omega 6’lar n Kronik enfeksiyonlar

- Çevresel toksinler (PCB, tarım ilaçları)

- Kronik stres

- Hareketsizlik

- Her gün 30 gr’dan fazla alkol tüketmek

- Fazla tuz n Gıda hassasiyetleri (yumurta, mısır, fıstık)

- Gıda alerjileri

- Fazla hayvansal protein

- Uykusuzluk

BEL ÇEVRENİZİ ÖNEMSEYİN

Obezite birçok sağlık sorununu içinde barındıran kompleks bir hastalıktır. Özellikle birçok kişinin fazla önemsemediği bel ve karın bölgesinde biriken yağlar, kalça ve basenlerde birikenlerden daha zararlıdır. Yani bel ne kadar kalınsa ömür o kadar kısalır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre erkeklerde 94 cm, kadınlarda ise 80 cm’in üzerinde ölçülen bel çevresi ciddi kronik hastalıklara davetiye çıkarır. Öyle ki, bel çevresi genişledikçe, insülin direnci artar, diyabet tetiklenir, kolesterol-tansiyon yükselir, kalp hastalıkları ortaya çıkar ve felç riski artar. Hatta araştırmalar, bel çevresinde her 10 cm genişlemenin bağırsak, pankreas ve rahim kanserlerine yakalanma oranını yüzde 13 artırdığını göstermektedir. Göbek büyük olduğu zaman her iki cinste de beyin de küçülür, erkeklerde prostat büyür; kadınlarda yumurtalık sağlığı zarar görür. Yani genel vücut sağlığı da cinsel sağlık da bozulur.

İNSÜLİN DİRENCİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ

Glisemik indeksi ve glisemik yükü yüksek olan beyaz şeker, beyaz ekmek, beyaz makarna, beyaz pirinç gibi yiyecekler kan şekerini hızla yükselterek fazla miktarda insülin salınımına neden olur. İnsülin, vücutta inflamasyona (iltihaplanma) ve yağ depolanmasına sebep olan bir hormondur. Aşırı insülinle birlikte kan şekeri hızla düşer, kişi tekrar şekerli yiyecekler tüketme ihtiyacı hisseder ve bu kısır döngü sürekli tekrar eder. Bu süreçte ortaya çıkan insülin direnci, vücudun metabolik ve hormonal dengesini bozarak yaşlanma sürecini başlatır ve hızlandırır. İnsülin direnci ile karın bölgesindeki aşırı yağlanma paraleldir. Bel ve boyun ne kadar kalın ise pankreas o kadar fazla insülin salgılıyor demektir. İnsülin yüksekliği kronik hastalıkların en sık nedenidir. Yüksek insülin değerleri gelecekteki kalp damar hastalıklarının göstergesidir.

NASIL ÖNLENEBİLİR?

Fazla kilo ve göbek bölgesindeki yağlanmaya karşı yaşam tarzı değişikliklerinin önemi büyük. İşte bunun en etkili yolları:

-Sağlıklı ve dengeli beslenme: Bitkisel ağırlıklı yani tam tahıl, sebze-meyve, soğuk sıkım zeytinyağı gibi kaliteli yağ, baklagil ve yağlı tohumlar içeren Akdeniz tipi beslenme benimsenmelidir.

-Düzenli egzersiz: Haftada en az 3.5 saat egzersiz yapmak obezitenin önüne geçer. Çünkü kas kaybı yaşamadan kilo vermeye yardımcı olur.

-Aralıklı oruç: Fazla yememek, zaman zaman aç kalmak insülin hassasiyeti yaratır ve ömrü uzatır. Farelerle yapılan deneylerde haftada iki gün aç kalan farelerin hastalıklarının azaldığı ve ömürlerinin uzadığı tespit edilmiştir. Her gün 18.00 ve 20.00’den sonra yemek yemeyerek 12-14 saatlik bir süre aç kalmak ve uyku vücudu dinlendirir, yeniler ve insülin hassasiyeti sağlar.

-Günde 8 saat uyku: Her gün en az 8 saat uyuyarak kortizol seviyenizi azaltın. Çünkü karın yağ hücreleriniz kortizol için çok sayıda reseptöre sahip olduğundan karın bölgesinde aşırı kilo alımına neden olabilir. Kortizol yeterince uyumayınca aşırı miktarda artar. Bu nedenle düzenli ve yeterli uyku çok önemlidir.