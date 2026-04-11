Bel çevresinin geniş olması yani göbek bölgesindeki yağlanma ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Zamanla kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve bağırsak, pankreas gibi bazı kanser türlerine yol açabildiği artık biliniyor. Tabii etkileri bu kadarla da sınırlı kalmıyor, yeni bilimsel araştırmalara göre beyne de zarar verebiliyor. ‘’Çalışmalar, karın içi yağlarının beyin küçülmesine neden olabileceğini ve zihinsel performansa zarar verebileceğini gösteriyor’’ diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bu konuda önemli bilgiler verdi…

Viseral yağ nedir?

Viseral yağ, karın içinde organların etrafını saran derin yağ dokusudur. Bu yağ türü sadece depolama yapmaz, aktif olarak zararlı maddeler üretir. Cilt altındaki yağdan farklı olarak, viseral yağ metabolik olarak çok aktiftir ve iltihap artırıcı maddeler salgılar. Bu durum hem damarları hem de beyni etkiler. Karın çevresindeki yağ dokusu, kan-beyin bariyerinin zayıflamasına da neden olabilir. Kan-beyin bariyeri, beynimizi toksinlerden ve zararlı maddelerden koruyan doğal bir filtredir. Viseral yağdan salınan iltihaplanma tetikleyicileri, bu bariyerin geçirgenliğini artırır. Zararlı maddeler ve toksinler beyne daha kolay ulaşarak sinir hücrelerine zarar verir.

Beyin, dış tehditlere karşı savunmasız hale gelir ve Alzheimer riskini artıran süreçler hızlanır. Aynı zamanda insülin direnci gelişir. Bu da beynin enerji kullanmasını zorlaştırır.

Nasıl anlaşılır?

Beyin hacminin azalması sadece MR görüntüsünde değil, günlük hayatta da hissedilir. Şu şikayetler sık görülür:

- Dalgınlık

- İsimleri hatırlayamama

- Odaklanma zorluğu

- Karar verirken zorlanma

Çoğu kişi bunu yaşlanma sanır ama bazen sebep metabolik yük olabilir.

Hafıza ve karar vermeyle ilgili bölgelerde incelme olur

Göbek yağının beyin küçülmesi ile ilişkisi vardır. Yeni çalışmada viseral yağ oranı yüksek olan bireylerde beyin hacminin daha hızlı azaldığı gösterildi. Özellikle hafıza ve karar vermeyle ilişkili bölgelerde, yani hipokampus ve prefrontal kortekste daha belirgin incelme görüldü. Bu bölgeler Alzheimer sürecinde ilk etkilenen alanlardır.

Beyin kendini toparlayabilir mi?

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu şu: Viseral yağı azalan kişilerde beyin küçülmesi daha yavaş ilerliyor.

- Bu kişilerde sadece yapı korunmuyor, aynı zamanda:

- Hafıza testleri daha iyi

- Düşünme hızı daha stabil

- Karar verme daha güçlü Yani beyin sadece korunmuyor, daha iyi çalışıyor. Çünkü,

- İltihap azalır

- Kan akışı artar

- Beyin daha iyi beslenir

Bu da beyin yaşlanmasını yavaşlatır.

Yaşam tarzınızı değiştirin

Göbek eritmek için hedef kilo vermek değil, yağlardan kurtulmaktır. Küçük değişiklikler bile viseral yağ üzerinde büyük etki yaratabilir. İşte önerilerim:

- Rafine şeker ve işlenmiş gıdaları azaltın.

- Düzenli su için.

- Her gün yürüyüş yapın.

- Haftada 2-3 güne direnç egzersizi deekleyin.

- Uyku düzeninizi koruyun.

- Karın çevrenizi takip edin.

- Akdeniz tarzı (sebze, meyve, baklagil, yağlı tohum, zeytinyağı, Omega-3 gibi iyi yağlarlar ile) beslenin.