İnsülin, kanda şeker oranı yükseldiğinde pankreanstan salgılanır ve şekeri enerji ihtiyacı olan hücrelere taşıyarak enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlar.

İnsülin dengesizliği ise, vücuttaki hücrelerin pankreastan salgılanan insülin hormonuna karşı duyarlılığını kaybetmesi ve glikozu (şekeri) hücre içine yeterince alamaması durumudur. “İnsülin dengenizde bir sorun olup olmadığını anlamak için kendinize bir bakın. Şeker veya ekmek için can atıyorsanız, öğleden sonra saat 15.00 ve 16.00’da kendinizi halsiz ve sinirli hissediyorsanız, göbeğinize zıpladığınız zaman sallanıyorsa bir sorun var demektir.

İnsülin dengesinde sorunun ana kaynağı ya insülin eksikliği ya fazlalığı ya da insülin direncidir’’ diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Prof. Dr. Derya Uludüz

İştah kontrolü

İnsülin beyinde iki şekilde çalışarak iştahı uyarır. İştahı kesen hormon leptinin çalışmasını engeller, bu da daha fazla yememize ve daha az aktif olmamıza neden olur. İkinci olarak beynin ödül hormonu dopaminin yükselmesine neden olur. Dopamin, bağımlılık yapan davranışlardan alacağımız zevkle yemek yeme isteğini teşvik ediyor. Çatalı bırakmak hiç de kolay değil.

İnsülin ve karın yağları

İnsülin, vücudun sağlıklı çalışmasında önemli rol oynamasına rağmen, bu hormonun fazlalığı kesinlikle kilo almanıza neden olur. Çok fazla insülin vücudunuzu kullanılmamış glikozu yağ olarak depolamaya teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda depolanan yağın bir enerji kaynağı olarak kullanımını engeller. Bundan dolayı, yüksek insülin seviyesi, karın çevresinden yağ kaybetmeyi imkansız kılar.

İNSULiN DİRENCi VE OBEZİTE

En önemli nedeni

İnsülin dengesizliğinin en önemli nedeni fazla miktarda karbonhidrat tüketmektir. İnsülin yetersiz kaldığında, kandaki şeker hücrelere taşınamaz ve kanda şeker miktarı arttığı gibi hücreler de yakıt olarak yağları kullanmaya başlar. Diyabet, kan damarlarının zayıflamasına ve buna bağlı olarak beyinde felç riskinin ve bunamanın oluşmasına neden olur. Yüksek miktarda şeker alımı, vücutta insülin direncine yol açarak sinir hücreleri de dahil bütün hücrelere enerji yakıtının yeterince ulaşamamasına ve zamanla da ölmelerine sebep olur. Bu durum da demans riskini artırır.

Nasıl dengelenir?

- Kan şekerini dengelemek için güne bir yemek kaşığı elma sirkesi içerek başlayın.

- Lif yönünden zengin beslenin.

- Düşük karbonhidrat diyeti yaparak insülin miktarını azaltabilirsiniz.

- Düzenli fiziksel aktivite.

- Tarçın insülin seviyelerini dengeler.

- Kahvaltıda yumurta, menemen gibi protein içerikli besinler tüketin.

- Kaliteli uyku (en az 7-8 saat) ve stresten uzak durmak, kan şekerini olumsuz etkileyen kortizol hormonunu dengede tutar.

İnsülin dengeniz bozuk mu? Kendinizi test edin

- Canım çok tatlı çekiyor, yedikten hemen sonra enerjik ve dinç hissetsem de bir zaman sonra tekrar yoruluyorum.

- Ailemde diyabet, hipoglisemi öyküsü var.

- Gün içinde huzursuz, endişeli ve yorgun hissediyorum.

- Yemek yedikten sonra iki üç saat yorgun hissediyorum.

- Az yağlı yemekler yememe rağmen bir türlü kilo veremiyorum.

- Gün içinde iştahımı kontrol edemiyorum.

- Tatlı yedikten sonra kalp çarpıntıları hissediyorum.

- Tuza hassasiyetim olduğunu düşünüyorum.

- Genelde sabırsız, huzursuz ve endişeliyim.

- Hafıza ve odaklanma problemleri yaşıyorum.

- Yemek yemek beni sakinleştiriyor.

8 ve üzerinde evet cevabınız varsa insülin denge-sizliğiniz (direnciniz) var demektir.