Göbeklitepe ve Taş Tepeler, Roma Kolezyumu’ndan sonra bu kez Berlin’de sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” sergisi, Berlin Museuminsel’deki James-Simon Galerie’de kapılarını açtı.

‘EŞSİZ BİR MİRAS’

Serginin açılışını Alman mevkidaşı Wolfram Weimer ile birlikte yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanlığın ortak geçmişine ait benzersiz bir mirası, Avrupa’nın kalbinde dünya ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sergiyle insanlık tarihinin en erken ve en çarpıcı sayfalarından birine birlikte tanıklık edildiğini ifade eden Ersoy, Göbeklitepe ve Taş Tepeler üzerinden insanlığın ortak geçmişine ait “eşsiz” bir mirasın ziyaretçilere sunulduğunu dile getirdi.

Mehmet Nuri Ersoy

Eserlerin 44’ü ilk kez sergileniyor

Sergide, Göbeklitepe ve Taş Tepeler bölgesinden elde edilen buluntulara ev sahipliği yapan Şanlıurfa Müzesi koleksiyonundan seçilen Neolitik Çağ’a ait 89 eser ile 4 eser replikası yer aldı. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ışık tutan özgün örnekler arasında bulunan parçaların yer alacağı sergideki eserlerin 44’ü ilk kez sergileniyor.

Munoz’un objektifinden Taş Tepeler

Dünyaca ünlü İspanyol fotoğrafçı Isabel Muñoz’un Pera Müzesi için çektiği, Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları odağına alan fotoğraflarından oluşan seçki de sergideki yerini aldı.

Dünyaca ünlü Muñoz, 3 yıl önce Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin davetiyle Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları görüntülemişti… Bu fotoğraflar da müzede “Yeni Bir Hikaye” başlıklı sergide sanatseverlerle buluşmuştu… Neolitik toplulukların yaşam izlerini sanatsal bir dille yorumlayan Muñoz’un bu fotoğrafları, ziyaretçilere Taş Tepeler’in tarihsel derinliğini çağdaş bir bakışla deneyimleme imkânı sunacak.