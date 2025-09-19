Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Göbeklitepe'de duvara monte edilmiş insan heykeli bulundu.

Heykel, Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde bulundu.

ADAK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yatay vaziyette duvara monte edilmiş haldeki heykelin adak olarak yerleştirildiği düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göbeklitepe’de yıllardır kesintisiz devam eden çalışmalarımızda insanlık tarihine ışık tutacak çok değerli bir buluntuya ulaştık. B ile D yapıları arasındaki bir odada, duvarın içerisine yatay vaziyette yerleştirilmiş insan heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Bu heykelin adak amacıyla konulduğu değerlendiriliyor. Benzer örneklerine Karahantepe'de rastlanmış olsa da, Göbeklitepe'de ortaya çıkarılan bu buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüelleri ve inanç dünyasına dair yeni bir kapı aralayacak nitelikte. Arkeolojimizin 'Altın Çağı'na tanıklık etmekten gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.