Almanya’da bir ilk yaşanıyor. İstanbul doğumlu olan, ailesi Almanya’ya göçtüğü için orada büyüyen ve eğitimini tamamlayan Sinan Selen, Almanya’nın en önemli istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başına geçecek.

Alman İç İstihbaratı (Verfassungsschutz) olarak tanımlanan kurumda başkan yardımcısı olan Selen, altı ay süren başkansızlıktan sonra kurumun başına geçmeye aday gösterildi.

HÜKÜMET BU HAFTA ONAYLIYOR

Hükümetteki CDU/CSU (Hıristiyan Birlik Partileri) ise Sosyal Demokrat Parti (SPD), Selen’in başkanlığa atanması konusunda anlaştı. Böylece Almanya tarihinde ilk kez bir yabancı kökenli İç İstihbarat’ın başına geçecek. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Pazartesi günü atamayı kurum çalışanlarına bildirecek ve çarşamba günü de kabine, atamayı onaylayacak.

1972’de İstanbul’da doğan ve o dört yaşındayken ailesi Almanya’ya göçen Selen, bir kaç yıl önce kurumdaki görevi nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunmuştu. Terör uzmanı olan Selen’in ailesi, Almanya’da gazetecilik yapıyordu. 2019’dan beri Alman İç İstihbarat Servisi’nin başkan yardımcılığını yürüten Selen, daha önce de Federal Asayiş Teşkilatı’dan ve TUI’deki güvenlik biriminde çalışmıştı.

ÖZELLİKLE RUSYA’YA KARŞI

Selen, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Almanya içi her türlü casusluk faaliyetlerine karşı odaklanacaklarını ve giderek iç istihbaratın öneminin arttığını söylemişti. Çeşitli güvenlik kaynakları, Selen’in alanında gerçekten iyi olduğunu ve "Alman güvenlik otoritelerindeki en iyi profesyonel“ sayıldığını belirtiyor.