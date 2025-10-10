Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) işbirliğiyle yürütülen projenin ilk verileri açıklandı.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nden öğretim görevlisi Dr. Barış Akçalı, Göcek Körfezi'nde 350 kilometrelik kıyı şeridinde haritalama çalışmaları yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Toplam 98 hektarlık alanda deniz çayırları haritalandırıldı. Bu alanlarda çayırların sağlık durumunu belirlemek için sayım ve ölçümler gerçekleştirdik, hasar tespitleri yaptık."

"Ektiğimiz 10 bin kökün yüzde 70'inden fazlası hayatta kaldı. Deniz çayırları yeni küçük yapraklar çıkarmaya başladı, çiçek açtı yani yerlerini sevdiler. Çapalama ve kirlilik engellenebilirse bu rakamların daha da arttığını görebiliriz."

Bakanlığın yürüttüğü biyoçeşitlilik araştırmalarının, tür ve habitat izlemeyle yönetim planı hazırlama çalışmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Koruma İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanlığı Yönetim Planları ve İzleme Şube Müdürü Dilek Deliçay, şöyle konuştu:

"Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan'ın destekleriyle başlatılan bu proje ile deniz çayırlarının transplantasyonunda elde ettiğimiz başarı, ekosistem restorasyonunda önemli bir yere sahip."

GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir'se Göcek'te en büyük sorunlardan birinin teknelerin çapa atması ve tekne atıklarının toplanması olduğuna dikkat çekti, bundan sonraki adımlarının bu sorunların çözümü için atılacağını söyledi.