İstanbul’da yaşayan Türkmenistan uyruklu 38 yaşındaki Hamid Mamedov, uzun süredir dindiremediği göğüs ağrıları nedeniyle hastane hastane gezdi. Yapılan tetkikler sonucunda genç adamın sırt bölgesinde, dünya literatürüne göre her bir milyon kişiden yalnızca 7’sinde rastlanan oldukça nadir bir "omurilik zarı tümörü" tespit edildi. Ameliyat için güvenilir bir isim arayan Mamedov, tavsiyeler üzerine rotasını İstanbul’dan Kars’a çevirerek Harakani Devlet Hastanesi’nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Meftun Zerbizade’ye ulaştı.

6 SAATLİK HASSAS OPERASYON

Kars’ta gerçekleştirilen ve yaklaşık 6 saat süren zorlu operasyonda, sinir hasarı riskini minimize eden ileri teknolojiler kullanıldı. Dr. Zerbizade liderliğindeki ekip, ameliyat sırasında "intraoperatif nöromonitorizasyon" sistemi sayesinde omurilik ve sinir fonksiyonlarını anlık olarak takip ederek kalıcı felç riskinin önüne geçti. Ayrıca hastanede ilk kez uygulanan bir teknikle, ameliyat esnasında ultrason kullanılarak tümörün sınırları net bir şekilde belirlendi ve kitle sinirlere zarar verilmeden tamamen temizlendi.

"GÖĞÜS AĞRISI DİYE GELDİM, SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Ameliyatın ardından kısa sürede ayağa kalkan ve ağrılarından kurtulan Mamedov, yaşadığı süreci şaşkınlık ve mutlulukla anlattı. İlk etapta göğüs ağrısı sandığı şikayetinin ciddi bir tümörden kaynaklandığını öğrenince doğru doktoru bulmak için Kars’a geldiğini belirten Mamedov, kendi başına yürüyebilmenin sevincini yaşadığını ifade etti. Dr. Zerbizade ise hastanenin teknik imkanlarını cerrahi başarıya dönüştürdüklerini vurgulayarak, nadir görülen bu tür vakalarda teknolojik desteğin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.