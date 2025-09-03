Göğüs küçültme oldu!

Eski Big Brother yıldızı İngiliz Imogen Thomas, kilo kaybıyla orantısızlaşan görünümü nedeniyle İstanbul’da göğüs küçültme ve dikleştirme ameliyatı geçirdi. Ameliyat öncesi “yeniden bedenime güven duymak” istediğini belirtirken, Türk cerrahının yetkinliğine duyduğu güveni vurguladı..

Hayatları değişen çift

İngiltere’den Ellie (26) ve nişanlısı Rhys (30) ise obezite nedeniyle hayatları zorlaşınca Türkiye’ye yöneldi. 20 bin pound tutan mide küçültme ameliyatları, ardından deri alma, liposuction ve diğer estetik işlemlerle yeni bir görünüme kavuştular. Eski ve yeni fotoğraflarını instagramda paylaştılar.

Türkler liderliğe koşuyor

Türkiye, sağlık ve estetik operasyonlar bakımından son yıllarda cazip bir destinasyon haline gelirken, 2024 yılında 1.5 milyon sağlık turisti ağırlayarak 3 milyar dolar gelir elde etti. 2025 itibarıyla Türkiye, yılda 2 milyon sağlık turisti çekmeyi ve 5 milyar dolarlık bir pazara ulaşmayı hedefliyor.