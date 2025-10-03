Kim Jong Un yönetimi, göğüs implantlarını 'kapitalist göğüs' olarak adlandırıyor. Ameliyat yaptıran kadınları ve operasyonları gerçekleştiren doktorları ortaya çıkarmak için gizli ajanlar ile mahalle komiteleri görevlendirildi. Kadınların fiziksel olarak muayene edildiği ve vücutlarındaki değişikliklerin raporlanarak hastanelere sevk edildikleri bildiriliyor.

20'Lİ YAŞLARDA İKİ KADIN DA YER ALDI

Eylül ayında Kuzey Hwanghae Eyaleti'ndeki Sariwon kentinde yapılan açık duruşmada bulunan sanıklar arasında, tıp fakültesini yarıda bırakmış bir genç ile göğüs büyütme ameliyatı olan 20'li yaşlardaki iki kadın yer aldı.

Mahkemede, ameliyatlarda kullanılan ve Çin'den kaçak sokulduğu belirlenen silikonlar, tıbbi aletler ve nakit paralar sergilendi. Savcı, operasyonları "burjuva gelenekleriyle yozlaşmış kapitalist eylemler" olarak tanımlarken, mahkeme heyeti sanıkların "anti-sosyalist" faaliyet yürüttüğünü belirterek ağır cezaların uygulanacağını duyurdu.

Güvenlik birimlerinin mahalle komitelerine, vücudunda değişiklik gözlenen kadınları ihbar etmeleri yönünde talimat verdiği ifade ediliyor. Bu baskılar özellikle genç kadınlar arasında büyük bir korku ve tedirginliğe yol açmış durumda.