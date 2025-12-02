Oyuncu Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy ile İzmir Alaçatı'da nikâh masasına oturmuştu.

Emir Ersoy ile gözlerden uzak bir yaşam süren Gökçe Bahadır, önceki gün konuk olduğu bir programda eşinin kendisine evlenme teklif ettiği anı ilk kez anlattı.

"BU ADAM BENİ BIRAKIP GİTTİ' DİYE DÜŞÜNDÜM"

Bahadır, "İlişkimizin 5. ayında Alaçatı'daydık. 'ATM'ye gidip para çekeyim' dedi ve beni bırakıp kayboldu. 'Bu adam beni bırakıp gitti' diye düşündüm. Çünkü arkadaşları Emir'in unutkan olduğınu anlatırdı. 2-3 dakika sonra elinde leblebiyle geldi. 'Sen aç olduğunu söyleyince yemeğe kadar tutsun diye aldım' dedi. O gece elimizde leblebilerle bana evlilik teklif etti" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZIT KARAKTERLERİZ"

Gökçe Bahadır daha önce de verdiği bir röportajda "Hayatımda bana en çok ilham veren kişi eşim. Çok zıt karakterleriz. Emir, bana göre daha dingin, sakin, pozitif ve kararlı. Onun fikirlerini çok önemsiyorum" demişti.