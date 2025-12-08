2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün, geçen günlerde katıldığı bir programda o dönemki rol arkadaşları hakkında sitemde bulunmuştu.

"5 yıl çalıştıktan sonra sizi hiç arayıp sordular mı?" sorusuna "Yok" yanıtını veren Ergün, ailenin en büyük kızını oynayan Bennu Yıldırımlar'ın ise kendisiyle iletişimi kesmediğini söylemişti:

"Bennu Yıldırımlar benim canım, muhteşem kardeşimizdir. Gökçe'yi görmedim. Evlendirdik onu. Evliliğinde ben öncülük yaptım, gittim istedim anne babasından. Sonra bir daha görmedim. Beni aramadılar."

"HERKES KENDİ HAYATINA DÖNDÜ"

Bu sözlere Gökçe Bahadır'dan yanıt geldi. Konuyla ilgili '2. Sayfa'ya konuşan Bahadır, "Halil abim, canım benim. Sürekli telefonda irtibattayız diye bir şey söyleyemem ama ara sıra konuştuğumuz oluyor. O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki, sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü. Arada tabii ki böyle şeyler olabilir" dedi.

Fahriye Evcen!le ve diğer rol arkadaşlarıyla görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine de ünlü oyuncu, "Hepsiyle sürekli görüşüyoruz gibi bir şey bence çok da gerçekçi değil. Ama hiç kimseyle hiçbir sıkıntımız yok. Karşılaştığımızda görüşüyoruz, konuşuyoruz, sohbet de ediyoruz, birbirimizin işlerini de destekliyoruz" ifadelerini kullandı.