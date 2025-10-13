Ankapark içindeki teleferik projesinde dönemin Ankara Belediye Başkanı (ABB) Melih Gökçek’in firmaya süre uzatımı ve iş artışı verdiği, eski genel sekreter yardımcısı Vedat Üçpınar’ın ifadesiyle ortaya çıktı. Üçpınar, ABB Teftiş Kurulu’na verdiği ifadede “Başkanımız bütçenin elverişli olmaması nedeniyle süre uzatımını uygun gördü, ben de onayladım” dedi.

Ancak Gökçek hakkında “İmzası olmadığı için” herhangi bir işlem yapılmadı, Danıştay da Gökçek’in bilgisi olmasına rağmen belgelerde imzası bulunmadığı için itirazı reddetti. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve ihalelerde imzaları olmamasına rağmen 154 milyon lira kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle konser soruşturmasına dahil edildi.

Bu gelişme Ankara’daki “Hayalet Teleferik’’ olayını yeniden gündeme getirdi. Projede yer alan teleferik de hayvanat bahçesi de otel de ortada yok ve 2.4 milyar lira zarar oluştu.

DAVA DEVAM EDİYOR

Yolcularını Yenimahalle semtindeki istasyondan alacak olan teleferik, önce hayvanat bahçesine daha sonra da bölgede yapılacak otele uğrayıp yolcularını Ankapark’a getirecekti.

Ancak hayvanat bahçesi açılmadı, otel ve teleferik yapımı da gerçekleşmedi.

7.5 kilometre uzunluğunda olacak Teleferik tamamlanıp bir gün bile çalışmamasına rağmen ihalenin verildiği ve AKP’li eski Ankara İl Başkan yardımcısının sahibi olduğu firmaya 50.4 milyon dolarlık toplam bedelin yüzde 70’i ödendi. Teleferiğin sadece yüzde 10’u tamamlandı.

Mansur Yavaş paranın geri tahsili için firmayı mahkemeye verdi, dava devam ediyor. Teleferikten geriye 30 metrelik direkler kaldı, Ankapark adeta enkaz oldu.

GERİYE BU MANZARA KALDI

