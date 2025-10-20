ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP Milletvekili Osman Gökçek’in 600 milyon lira değerindeki 2 bin 400 metrekarelik villasını, babasının Başkan olduğu dönemde Belediyeden ihaleler alan bir firmanın yaptığını açıkladı.

Yavaş, villanın 14 bin metrekarelik arsasını da aynı firma sahiplerinin verdiğini belirterek “Villanın arsasını ihale verdiklerinden alıyor, binayı da ihale verdikleri yapıyor” dedi. Bu firma ve aile Gökçek döneminde belediye ihalelerin abonesi RP eski milletvekili Hüsamettin Korkutata’ya ait çıktı.

RP eski Milletvekili Hüsamettin Korkutata Numan Kurtulmuş’un kurduğu HAS Parti’de de genel başkan yardımcılığı yapmıştı.

İHALE YAĞIYORDU

Aileye ait Binko İnşaat, Ankapark’tan da 56 ihale aldı. Gökçek döneminde Göksu Park, Mogan Park ve Harikalar Diyarı’nda otopark, futbol, basketbol, tenis, voleybol sahaları da Korkutata ailesinin şirketine verildi.

RP eski Milletvekili Hüsamettin Korkutata Numan Kurtulmuş’un kurduğu HAS Parti’de de genel başkan yardımcılığı yapmıştı. Yavaş “TBMM’de sorulduğu zaman da pişkin pişkin ‘600 etmez, 500 etmez 400 eder’ diyor. Hayatında bir gün alın teriyle para kazanmamış bu insan, şimdi hafiye olmuş bizim belediye başkanlarımızın arkasından geziyor” demişti.

ABB Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Melih Gökçek, lojmandan hâlâ çıkmadı. Oğlu Osman Gökçek ise AKP milletvekili.

MEZAR YERİ DE ALDI

Bingöllü Korkutata ailesi ile yakın dostluğu bulunan Melih Gökçek, görevde bulunduğu dönemde Belediye Meclisi kararı ile Hüsamettin Korkutata, eşi Zehra Korkutata ve çocukları Muhammed, Fuat Serkan Korkutata, kızı Sinem Şenbaş, damadı Ali Sedat Şenbaş’a Hacı Bayram Veli türbesinden mezar yeri tahsis etmişti.

Yatak odasında jakuzi var

Gökçek’in villası 14 bin m2 alana kurulu. Yatak odasında jakuzi var. Fotoğrafları CHP’li Veli Ağbaba Meclis’te göstermişti.