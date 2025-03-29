Ankara’nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında Mansur Yavaş’ın savcılığa verdiği 46 milyar lira tutarındaki 97 ayrı suç duyurusu hakkında, 6 yıldır işlem yapılmıyor.

Yavaş önceki gün “Gökçek bugüne kadar ifadeye dahi çağrılmadı” demişti. Yavaş’ın suç duyurusunda bulunduğu bazı konular şöyle:

PARK VE REFÜJLER: 2015’te 1.7 milyar TL’ye ihale edilen park ve refüjler, rekreasyon alanları, mezarlıklar, havuz ve göletler ile tesisatlara yönelik soruşturmada 576 milyon TL’lik zarar.

İŞ MAKİNESİ: 7 milyon 375 bin Euro’ya (310 milyon TL) mal olan araçların alımında usulsüzlük.

SEĞMEN SU: Belediyenin iştiraki olan Seğmen Su’ya ait kullanılmaz durumdaki fabrikaların satılması nedeniyle 48 milyon lira zarar.

HAFRİYATLAR: Belediyenin hafriyat döküm sahaları işi oğlu Ahmet Gökçek’in kurucu başkanlığını yaptığı Osmanlıspor’a verildi. ABB ve ANFA 3 yılda 4 milyon TL kazanırken, Osmanlıspor 150 milyon dolar gelir elde etti, belediye zarara uğradı.

ARITMA TESİSİ: Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi için 536 milyon TL borçlanma yetkisi alındı, para ilgisiz işlerde kullanıldı.

MOLDOVALI MASÖZ: Gökçek döneminde, Anket A.Ş’de işe alınan Moldova uyruklu masözün, başkanlık konutunda çalıştığı, Gökçek ayrılmadan önce de geri gönderildiği belirtilmişti.