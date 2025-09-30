Ankara Belediyesi’ndeki konser soruşturmasında “154 milyon lira kamu zararı var” denilerek 5 kişi tutuklandı. Mansur Yavaş’ın suç duyurusunda bulunduğu Melih Gökçek döneminin 46 milyar liralık yolsuzluk dosyaları da yeniden gündeme geldi.

USULSÜZLÜK

Bu dosyalar arasında maaşını belediyenin ödediği Gökçek’in Moldovalı terapisti, hurda yığınına dönen Ankapark ve teleferik, gonga vuran mankene 41 milyon TL ödenmesi, FETÖ mensuplarına parsel parsel arsa verilmesi gibi iddialar da var. Hakkında 97 suç duyusunda bulunulan, 8 yıldır lojmanını boşaltmayan, belediyenin aracını da 50 ay usulsüz kullanan Gökçek hakkında ise soruşturma dahi açılmadı. Hiçbir dosyada adli yaptırım ya da tutuklama olmadı.

Yargıya taşınan harcamalardan bazıları şöyle:

CİDDE FUARI: 2016’da 18 kişi Cidde’ye gönderildi. Toplam 14 milyon 62 bin TL harcandı.

TELEFERİK: Yapımını üstlenen şirkete usulsüz iş artışıyla 43 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

GONG ÇALDI: Victoria’s Secret mankeni Doutzen Kroes’a gong çalması için toplam 41 milyon lira ödendi.

SEĞMEN SU: Seğmen Su’ya ait kullanılmaz durumdaki fabrikalarda 48 milyon lira zarar oluştu.

ANKAPARK: 801 milyon dolar yani 30 milyar TL harcanan Ankapark’taki 52 ihalede usulsüzlük yapıldı.

ANFA İHALESİ: 2015 yılında 1.7 milyar liralık rekreasyon alanları ihalesinde 576 milyon TL zarar belirlendi.

PARSEL PARSEL: Belediyeye ait taşınmazlar imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına verildi.

TATLAR: Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi için 536 milyon TL alındı. Başka işlere harcandı.