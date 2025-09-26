CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik konser soruşturması konusunda “Mansur Yavaş’ın ve Melih Gökçek ile Osman Gökçek’in de mal varlığını araştıralım. Kim siyasetten para kazanarak zengin olmuşsa hırsızdır” dedi. Osman Gökçek’in Ankara İncek’teki villasındaki saunanın da bir ev büyüklüğünde olduğunu söyledi.



Ağbaba, AKP Ankara Milletvekili olan Osman Gökçek’in Ankara İncek’te 14 dönüm arazi üzerinde 600 milyon lira değerinde villa yaptırdığını belirtti. Saunasının da bir ev büyüklüğünde olduğunu söyledi, “Hangi parayla bu evi yaptırdı? Nereden kazandı, kaç kuruş vergi verdi?” diye sordu.



'HANGİ PARAYLA BU EVİ YAPTIRDI?'



Ağbaba şunları söyledi: “Melih Gökçek, Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü, milletvekilliği ve Belediye başkanlığı yaptı. Bu kişi Ankara’nın en zengini. Bir kişi bile hakkında olumlu konuşmaz. Oğlu Osman’ın televizyon kanalı var, saunası bile bir ev kadar olan villası var. Hangi parayla, bu evi yaptırdı? Nereden kazandı, kaç kuruş vergi verdi?

16 ODA, 5 YATAK ODASI VAR



16 odası, 5 yatak odası, 10 banyosu var. 801 milyon dolar harcanan ve hurda haline dönen Ankapark’ı yapan firma inşa ediyor. Villada 250 metrekarelik kapalı havuz, 160 metrekarelik salon, 110 metrekarelik eğlence odası bulunuyor. 4 bin metrekare olarak alınan arsa daha sonra 14 bin metrekareye çıkarıldı.



