ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın eski başkan Melih Gökçek ile ilgili hazırladığı Ahtapot adlı yolsuzluk şemasından Korkutata ailesi de çıktı. Osman Gökçek’e villa arsası tahsis eden Korkutata ailesi ile ilgili yeni bilgiler de açığa çıktı.

DAVA AÇILDI

Muhammet Furkan Korkutata ve Fuat Korkutata hakkında “İhaleye fesat karıştırma” suçundan dava açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iki kardeşin şirketi hakkında ihalelerden yasaklama kararı verdi. Bakanlık Balıkesir Altınoluk tesislerinde kullanılmak üzere prefabrike bina alımı ihalesinde iki adet prefabrike yapının önceden alınıp kullanıldığını, ihalenin ise göstermelik olarak yapıldığını belirledi.

İHALE YASAĞI

Bunun üzerine Fuat ve Furkan Korkutata hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Ankara 78. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırıldı.

Hazırlanan rapora ihalenin yüklenicisi, MFK Turizm İnşaat Şirketi ortakları Furkan ve Fuat Korkutata’nın “İhalenin kurgulanması ve yürütülmesinde idare ile işbirliği içinde bulundukları düşünüldüğünden kusurlu oldukları” vurgulandı. Bakanlık da şirket hakkında ihale yasağı kararı aldı.

100’den fazla yeri belediyeden ihalesiz aldı

Korkutata ailesinin şirketlerinin Gökçek’in talimatıyla Ankaray ve Metro istasyonlarındaki 60 büfe, Göksupark’taki otopark ve 56 ticari işletme, Altınpark, Göksupark, Mogan ve Harikalar Diyarı’nda futbol, tenis, basketbol ve voleybol sahaları ve çay bahçelerinin işletmesini de ihalesiz aldığı belirlendi.