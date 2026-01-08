Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in eşine ait olan ve 300 milyon lira fiyat biçilen İzmir’in Narlıdere ilçesindeki malikânenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. İki katlı lüks havuzlu villa, kayıtlarda kerpiç köy evi olarak görülüyor. Malikane 1751 metrekare alanda, 2 katlı, havuzlu ve kapalı garajlı.

8 Ağustos 2019’da malikane için yıkım kararı alındı ancak 5 yıldır uygulanmadı. Yapı için verilen para cezası ise 16 Ocak 2024’te ödendi. Bu ödeme yıkım kararını ortadan kaldırmadı. Doğal sit alanındaki malikane Fen İşleri Müdürlüğü’nde yıkım sırası bekliyor.

İzmir’in Narlıdere Sahilevleri Mahallesi’nde yer alan 8 ada 153 parsel üzerindeki yapının, inşaat ruhsatı olmadığı ve kaçak inşa edildiği belirlendi. Parsel sahipleri numarataj başvurusu yaptı ve Narlıdere Belediyesi de yapının kaçak olması nedeniyle bu talebi reddetti. Belediyede adres kaydı bulunmayan malikhaneye su ve elektrik aboneliği de açılamadı.

CEZA ÖDENDİ AMA...

Gökçekler İmar Kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi aldı, ancak bu belgenin kaçak yapılar için hukuki koruma sağlamadığı ortaya çıktı. 26 Mart 2019 tarihli encümen kararıyla yapı sahiplerine bir ay süre tanındı. Süre sonunda yapının mevzuata uygun hale getirilmemesi üzerine 8 Ağustos 2019 tarihinde yıkım kararı alındı.

30 Temmuz 2019’da ise Yapı Kayıt Belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi. İdari para cezası ise 16 Ocak 2024’te ödendi. Bu ödeme yıkım kararını ortadan kaldırmadı.