Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) eski başkanı Melih Gökçek tarafından 801 milyon dolar harcanarak yaptırılan ancak daha sonra hurda yığınına dönüşen Ankapark’ın faturası bu kez Mansur Yavaş’a çıkarılmak isteniyor.

Gökçek’in “Paris’teki Disneyland gibi olacak, Guinness Rekorlar Kitabı’na gireceğiz” diyerek tanıttığı ve kendi robot heykelini de yaptırdığı Ankapark, 2019 yılında açılmış, ancak yalnızca yedi ay faaliyet gösterebilmişti. Ziyaretçi gelmemesi nedeniyle kapanan park, kısa sürede kullanılamaz hâle gelmişti.

DENETİM BAHANESİ

Mansur Yavaş, 2019 yerel seçimlerinde ABB Başkanı seçildiğinde, bu atıl durumdaki parkı devraldı. Belediye, parkın işletici firmadan devri için dava açtı. Mahkeme kararıyla 2022 yılında Ankapark’ın mülkiyeti ABB’ye geçti. Şimdi ise Yavaş hakkında Ankapark dosyasıyla ilgili soruşturma izni istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, parkın Yavaş döneminde kaderine terk edildiğini öne sürdü. Bu nedenle milyarlarca liralık kamu zararı oluştuğu ve belediyenin bu süreçte denetim görevini yerine getirmedi ğini gerekçe olarak gösterildi.

‘SORUMLULUK GÖKÇEK’TE’

Yavaş’ın ayrıca parkın içindeki malzemelerin çalınmasına göz yumduğu da iddia edildi.

Buna karşın, 801 milyon dolarlık (güncel kurla 33.6 milyar lira) kamu zararı ve Yavaş’ın verdiği 97 usulsüzlük dosyası ilgili olarak Melih Gökçek’in ifadesinin dahi alınmadı. Başsavcılığın, konser harcamaları soruşturmasının ardından şimdi de Ankapark soruşturması için izin istemesine karşın Yavaş’tan açıklama geldi. Yavaş, Ankapark’taki sorumluluğun Gökçek’e ait olduğunu vurgulayarak, parkın ihalelerini alan firmanın Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in villasını inşa ettiğini ileri sürdü.

ANKAPARK'TA KORKUNÇ HARCAMALAR

Dinozor heykellerine 4.7 milyon dolar.

Jet skilere 33 milyon 286 bin dolar.

Plastik çiçeklere 1.8 milyon dolar

Giriş kapısı için 14 milyon 548 bin dolar

Canlı bitkilere 16 milyon 201 bin dolar

Uçan ada için 8 milyon 194 bin dolar

Hız treni için 12 milyon 475 bin dolar

Fıskiye için 14 milyon 822 bin dolar

Nuh’un gemisi için 698 bin 253 dolar,

Otorobot gösteri binası için 6 milyon 166 bin dolar

Hareketli timsah için 15 bin 954 dolar

Küçük Roller Coaster için 14 milyon 545 bin dolar

Melih Gökçek’in robotu için 87 bin 500 dolar