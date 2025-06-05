İnce, İmamoğlu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bu davaların hiçbir inandırıcılığı yoktur" diyen İnce, "Herhalde bu Silivri zindanlarına en çok gelen kişilerden birisiyimdir. Ergenekon, Balyoz'dan bu yana onlarca kere buraya geldim. Her seferinde dedim ki, 'Burada yargılama yok. Burada bir çadır tiyatrosu var' dedim. Değerli arkadaşlar Ekrem Bey'in morali gayet iyi. Hepinizin de milletimizin de bayramını kutladı. El yazısıyla bir notu var. Biz kimse yargılanmasın falan demiyoruz. Herkes yargılanabilir" dedi.

İnce ayrıca şunları kaydetti:

"BUNLAR NE ZAMAN YARGILANACAK?"

Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Bakanlığına dezenfektan satan bakanı yargıladın mı? Ona sesleniyorum, Bu dört bakan ne oldu, dört bakan? Saatçiler vardı, şunlar vardı, bunlar ne oldu? Bunları neden yargılamıyorsun? Belediye başkanları vardı; İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Düzce. Bunları istifa ettirdin, ağlattın insanları. Bunlar ne zaman yargılanacak? Yani sen şimdi bizim arkadaşlarımızı, pek çoğuyla öteden beri tanışırız, yargılarken istifa ettirdiğin bu belediye başkanlarını neden yargılamıyorsun? Bunları sormak da bizim hakkımızdır.