Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek hakkında 100’e yakın suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise Gökçek’i ne ifadeye çağırdı ne de bir dava açtı.

MÜFETTİŞLER İNCELEDİ

Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerin ardından göreve gelir gelmez, Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Melih Gökçek dönemini incelettirmişti. Belediye avukatları raporlar doğrultusunda, görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, ihaleye fesat karıştırma, kamuyu zarara uğratma gibi suçlardan işlem yapılmasını istedi.

Konular arasında Ankapark, helikopter kiralanmasındaki usulsüzlük, Belbeton A.Ş.’nin özelleştirilmesi, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor’a devri, süs bitkisi ihalelerinde belediyenin zarara uğratılması iddiaları başı çekti.

YAVAŞ İSYAN ETMİŞTİ

Gökçek hakkında Mansur Yavaş’ın savcılığa verdiği dosyada toplam kamu zararı o dönem 3 milyar TL olarak hesaplandı. Güncel değerin isi 46 milyar TL olduğu hesaplanıyor.

97 ayrı suç duyurusu hakkında, 6 yıldır işlem yapılmıyor. Mansur Yavaş mart sonunda kameralar önünde yaptığı açıklamada “Gökçek bugüne kadar ifadeye dahi çağrılmadı” demişti.

ABB’ye operasyonun ardından Eski Başkan Melih Gökçek dönemindeki usulsüzlükler yeniden gündeme geldi. Mansur Yavaş’ın yaptığı 97 ayrı suç duyurusundan 66 dosyada takipsizlik kararı verilirken, diğer dosyalarla ilgili sürecin devam ettiği belirtilmişti. Ancak hiçbir dosyada adli bir yaptırımda bulunulmadı.

Gökçek Ankapark’ta dinozor heykellerine 4.7 milyon dolar, jet skilere 33 milyon 286 bin ve plastik çiçeklere de 1.8 milyon dolar ödenmişti.

801 MİLYON DOLAR

Giriş kapısı için 14 milyon 548 bin dolar harcandı. Canlı bitkilere 16 milyon 201 bin dolar ödendi. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan ANKAPARK 801 milyon dolar yuttu.

UÇAN ADA KAZIĞI

- Uçan ada için 8 milyon 194 bin dolar, hız treni için 12 milyon 475 bin dolar, müzikli fıskiye için 14 milyon 822 bin dolar, Nuh’un gemisi için 698 bin 253 dolar, otorobot gösteri binası için 6 milyon 166 bin dolar, hareketli timsah için 15 bin 954 dolar kedi temalı havuz için 697 bin 591 dolar, Küçük Türkiye Roller Coaster oyuncağı için 14 milyon 545 bin dolar harcandı. Gökçek’in kendisi için konuşan robot da yaptırdığı ortaya çıktı. 1.78 boyunda ve 80 kilo ağırlığındaki robota 2013 yılında 66 bin dolar ödendi.

576 MİLYON TL’LİK ZARAR

- Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1.7 milyar TL’ye ihale edilen ‘Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediye’ye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı’ işine yönelik olarak yapılan soruşturmada, belediyenin 576 milyon TL zarara uğratıldığı açığa çıkmıştı. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştu.

HEPSİ HURDAYA ÇIKTI

- Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA, Melih Gökçek döneminde 7 milyon 375 bin Euro’ya (güncel değeri 310 milyon TL) mal olan teleskopik döner loader araçlarının alımında usulsüzlük yapıldığı ve araçların büyük çoğunluğunun yazılım arızaları nedeniyle kullanılamadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

48 MİLYON TL’LİK KAZIK

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde belediye iştiraki olan Seğmen Su’ya kullanılmaz durumdaki fabrikaların satılması nedeniyle 6 farklı (2013 ve 2014 yıllarında) satın almada Belediye’nin yaklaşık 48 milyon lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

OĞLUNUN KULÜBÜNE SERVET

- Gökçek’in belediyenin hafriyat döküm sahaları işini, 2015-2017 yılları arasında oğlu Ahmet Gökçek’in kurucu başkanlığını yaptığı Osmanlıspor’a verdiği ortaya çıktı. Belediye şirketi ANFA’nın aldığı işi, Osmanlıspor’a havale etmesi sonucunda ABB ve ANFA 3 yıl boyunca toplamda 4 milyon TL kazanırken, Osmanlıspor’un dönemin dolar kuruyla 150 milyon dolar aldığı açığa çıkmıştı. Konuyla ilgili Mansur Yavaş yönetimindeki ABB suç duyurusunda bulunmuştu.

536 MİLYON İLGİSİZ İŞLERE

- Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi için ABB Meclisi’nden toplam 536 milyon TL borçlanma yetkisi alındı ancak bu para ilgisiz başka işler için kullanılmıştı.

Melih Gökçek’in iflas ettiği açıklanan ANKAPARK için harcadığı para 801 milyon doları buldu. Ankara’nın göbeğindeki oyunparkı hurdaya çıktı.