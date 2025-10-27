Görevden alındıktan sonra belediyeye ait zırhlı jeepi de beraberinde götüren ve 50 ay sonra zorla geri veren ABB eski Başkanı Melih Gökçek, şimdi de oturduğu lojmandan çıkmıyor.

ÇIKACAĞIM DEMİŞTİ

Sekiz yıllık yargı sürecinde villa lojmandan çıkmayan ABB eski Başkanı Melih Gökçek, 1 Temmuz 2025’te kesinleşen Yargıtay kararını da tanımadı. Gökçek bu karar sonrası “Evden çıkacağım” dedi ancak aradan dört ay geçti ve hâlâ boşaltmadı.

Gökçek 2017 yılında ABB Başkanlığı görevini sürdürürken belediye lojmanı olarak kullanılan dört adet lojman villanın satış ihalesini yapmış ve ihaleyi yasaya aykırı biçimde eşi Nevin Gökçek ile iki avukatı kazanmıştı. Gökçek görevden ayrıldıktan sonra iki ay içinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti ve satış da Gökçek konutlarda oturduğu sırada yapıldı.

Mansur Yavaş da Dikmen Vadisi’ndeki bu konutlar için suç duyurusunda bulunup dava açtı. Mahkeme satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve taşınmazların ABB’ye iadesine karar verdi. Kararı Yargıtay da onadı.

Mansur Yavaş, Gökçek’e “Usulsüz oturduğun o evden çık bakayım” demişti.

Dört dubleks lojman 63 milyon TL

Melih Gökçek’in işgalci konumda oturduğu dört lojmanın bugünkü değeri 63 milyon TL’yi buluyor. Konutların satış ihalesi 2017’de Melih Gökçek görevdeyken yapılmıştı. İhaleyi Gökçek’in eşi kazanmış, Gökçekler konutları 2018 yılında 7 milyon 900 bin TL’ye satın almıştı. Süsreç mahkemelik olmuş, Yargıtay da ihaleyi kanuna aykırı bulmuştu. Temmuz ayında onanan Yargıtay kararının üzerinden dört ay geçti, Gökçek hala lojmanda.