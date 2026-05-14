Şehrin Marina Bay bölgesinde yer alan yapı, dünyanın en dikkat çekici otel projelerinden biri olarak gösteriliyor. Üç kuleyi birbirine bağlayan 'SkyPark' adlı bölüm yaklaşık 340 metre uzunluğunda. Bu dev platformun içinde sonsuzluk havuzu, restoranlar, yürüyüş alanları ve seyir noktaları bulunuyor.

GEMİYE BENZİYOR AMA ASLINDA DEV PLATFORM

Yapının üst kısmındaki bölüm tasarımı nedeniyle sık sık 'gökyüzündeki gemi' olarak anılıyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerde platformun gökdelenlerin üzerine yerleştirilmiş dev bir kruvaziyer gemisini andırdığı yorumları yapılıyor.

Mühendislik açısından da dikkat çeken projede, üst platformun bazı bölümleri kulelerden dışarı taşacak şekilde tasarlandı. Uzmanlara göre bu yapı, inşa edildiği dönemde dünyanın en karmaşık mühendislik projelerinden biri olarak kabul edildi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK ÇATI HAVUZLARINDAN BİRİ BULUNUYOR

Marina Bay Sands’in en çok konuşulan bölümlerinden biri ise çatıdaki sonsuzluk havuzu. Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki havuz, dünyanın en yüksek çatı havuzları arasında gösteriliyor.

Havuzdan Singapur şehir manzarasını izlemek mümkün olurken özellikle gece görüntüleri turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

MALİYETİ MİLYARLARCA DOLARI BULDU

Dev kompleksin toplam maliyetinin yaklaşık 5,5 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Otel, alışveriş merkezi, kongre alanı, müze ve eğlence merkezlerini aynı noktada birleştiren proje bugün Singapur’un en önemli turistik simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.