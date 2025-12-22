Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Melih Gökçek dönemindeki imar artışları nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla ikinci kez soruşturma açıldı.

USULSÜZ İMAR

Ankara’da Eskişehir Yolu ve Dodurga Mahallesi olarak bilinen bölgede Gökçek döneminde onlarca arsada çok katlı imara izin verilmişti. ABB’den yapılan açıklamada, “Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması” nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Eskişehir yolundaki ‘Togo Kuleleri’ olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık’ta mühürlenmesine ilişkin olarak Yavaş ve 39 meclis üyesi için İçişleri Bakanlığı’nın müfettiş görevlendirdiği açıklandı. Soruşturmada görev alan müfettişin daha önce Yavaş hakkında verilen soruşturma izni dosyasında da görev aldığı anlaşıldı. Belediye, müfettişin ilgili dosyada görevlendirilmesi hakkında hukuki itirazlar yaptıklarını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: “Soruşturma; Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır. Usulsüz imar artışı söz konusu değil.

AYNI MÜFETTİŞ

Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur. Mülkiye müfettişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmişti.”

Belediye’nin açıklamasında, Çankaya Dodurga Mahallesinde izin verilmeyen imar artışına ilişkin video da “Veto edilen söz konusu imar artışının muhtemel sonucunun görüntüleri” denilerek paylaşıldı.

‘Yavaş, Ankara’nın talan edilmesine izin vermedi’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından, soruşturma izni verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Zeybek, “Mansur Yavaş, Ankara’nın talan edilmesine izin vermediği için soruşturmaya konu ediliyor. Yani dürüstlük yargılanmak isteniyor. Tertemiz insanlara leke sürmeye çalışmayın” dedi.