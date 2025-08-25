Son olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının istifasının yaşandığı CHP'de bir ayrılık haberi daha geldi.

Ardahan'ın Göle ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Budak, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Budak, istifa kararının gerekçesini ise "Halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur" sözleriyle açıkladı.

AKP'YE GEÇECEK Mİ?

İstifanın ardından Budak'ın AKP'ye geçeceği söylentileri ortaya atıldı.

TV100'e konuşan Budak, şu an bağımsız olduğunu ve bir süre bağımsız olarak kalacağını söyledi.

Belediye başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim.

Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan 'Ben AK Parti'ye geçiyorum' diye bir cümle çıkmadı. Ben bir süre bağımsız kalacağım dedim.

Ama bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım" dedi.

Gökhan Budak, sözlü ve yazılı 'yatırım' isteklerine yanıt verilmediğini savunarak "Türkiye Belediyeler Birliği ve her gittiğim belediyeden eli boş döndüm" dedi.