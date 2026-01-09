Borsa İstanbul’daki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül’ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gönül hakkında ise adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi uygulanmasına karar verilmişti. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan değerlendirme sonucunda Gökhan Gönül hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılmasına hükmetti. Ancak soruşturma sürecinde eski futbolcuya yönelik yurt dışına çıkış yasağının sürmesine karar verildi. Soruşturmanın devam ettiği ve adli sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

