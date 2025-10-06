Avukat Serdar Öktem, Şişli Barbaros Bulvarı'nda silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar Öktem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Silahlı saldırının ardından CHP'den saldırıya ilk yorum Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

Günaydın, X paylaşımında, şunları yazdı:

"Serdar Öktem susturuldu.

Dijitallerini de susturmaya çalışacaklar..

Bu cinayet kime yarar?

Yargılama yanıtı basit olan bu soruyu aydınlatacak mı yoksa konu, herkesin bildiği sırlar dosyasına mı aktarılacak?

İzleyeceğiz.."