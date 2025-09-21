Son dönemde yeni ilişkisiyle magazin manşetlerinde yer alan Gökhan Özen, adına açılan sahte hesaplarla dolandırıcılık yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren ünlü şarkıcı, sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Özen'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yapay zekâ ile yazışmaları değiştirip sahte evrak ifşa eden bu şahısın orijinal mesajlarını mahkemeye sunuyoruz sadece bu şahıs için değil herkes için geçerlidir bu tarz gündem olma çabaları sahte evrak düzenleme ve bunları komu oyuna yayma dolandırıcılığı sanatçılık kariyerimi asılsız iddia ve sahte belge düzenlemek kaydı ile manevi ve maddi zarar uğratma çabalarında olan herkes hukuk karşısında hesap verecek ve maddi manevi bunun cezasına katlanacak."

Özen paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu davalardan gelen gelirleri sokak hayvanlarını korumak için ayırdım bu şahıs örnek olacak bu hafta savcılıktan evrakları alınca anlayacaktır kendim ve sevdiklerim hakkında atıp tutan herkese aynı tarife bak ben baştan söyledim."