2010 yılında oyuncu Selen Sevigen ile nikâh masasına oturan şarkıcı Gökhan Özen'in bu evlilikten iki kızı dünyaya gelmişti. Çift 2016 yılında ise yollarını olaylı bir şekilde ayırmıştı. Boşanmanın ardından çocukların velayeti anneye verilmişti.

Gökhan Özen, o dönemde çocuklarını göremediğini dile getirmişti. Selen Sevigen ise eski eşi için hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de baba ile çocuklar arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.

Tüm bu süreçten sonra radikal bir karar alarak Amerika'ya yerleşen Özen, sessizliğini "Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum. Sessizliğim kimseyi endişelendirmesin" sözleriyle açıklamıştı.

"25 YILLIK KARİYERİMDE..."

Geçen yıl Türkiye'ye dönen şarkıcı aşk itirafıyla gündeme geldi. Dün akşam Instagram'da kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraflar paylaşan Gökhan Özen şu ifadeleri kullandı:

"25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettim. Şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmedim."

"Bugün ilk defa sizinle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın."

Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime, medya ve magazin basını mensubu dostlarımın saygı duyacağından eminim."