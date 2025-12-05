Afyonkarahisar'da bir eğlence mekanında sahne alan ünlü sanatçı Gökhan Türkmen, konserin ardından yaşanan gerginlikle gündeme geldi. İddiaya göre, mekanın sahibi Hüseyin B., konser sırasında başlayan bir tartışma esnasında Türkmen’in eşi ve menajeri Sinem Türkmen’e hakaret ederek küfürlü ifadeler kullandı. Ünlü sanatçı ise sosyal medya hesabından helallik isteyerek bir paylaşım yaptı.

Yaşanan olayın ardından Sinem Türkmen’in, çevrede bulunan görgü tanıklarının da ifadeleriyle birlikte durumu tutanak altına aldığı öğrenildi.

GÖKHAN TÜRKMEN'DEN SERT BİR AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, yaşananlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok değerli dinleyicilerimizi bu kadar kötü yönetilen bir mekânda ağırlamış olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Yaşanan aksaklıklar bize kalsın ancak sizinle bir daha bu işletmede buluşamayacağımızı belirtmek zorundayım. Gelen, eşlik eden tüm seyircilerime teşekkür ederim. Bu durum, burada sahne almayı düşünen sanatçı arkadaşlarım için de bir uyarı olsun."

HER ŞEY ÜCRET TALEBİYLE BAŞLADI

Konserde bulunan bazı izleyiciler ise tartışmanın perde arkasına dair dikkat çeken iddialar ortaya attı. Seyirciler, kendilerinden alınan ancak daha sonra iade edilmeyen ücretleri talep etmeleri üzerine gerginlik çıktığını, işletme sahibinin Sinem Türkmen’e küfür etmesiyle tansiyonun daha da yükseldiğini belirtti.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, mekan ile taraflar arasındaki anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.