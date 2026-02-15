Sevilen sanatçı Gökhan Türkmen, Sevgililer Günü’nde İstanbul’da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Tıka basa dolu salonda romantizm ve heyecan zirveye çıkarken, sanatçının en sevilen parçalarından “Aşk” şarkısı adeta onlarca çiftin duygularına tercüman oldu. Şarkı sırasında tam 17 kişi sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

SALONDA DUYGU SELİ

Konser alanını dolduran binlerce müziksever, Sevgililer Günü’nü canlı performans eşliğinde kutladı. Işıklar, telefon flaşları ve alkışlar arasında sahneye çıkan Türkmen, sevilen şarkılarını peş peşe seslendirdi. Ancak gecenin en dikkat çeken anı “Aşk” şarkısında yaşandı.

Şarkının nakaratına gelindiğinde salonun farklı noktalarında diz çöken sevgililer, yüzüklerini çıkararak evlilik teklif etti. O anlar hem sahneden hem de tribünlerden büyük alkış aldı.

ONLARCA ÇİFT İÇİN UNUTULMAZ AN

Türkmen’in romantik repertuvarında özel bir yere sahip olan “Aşk”, bu kez sadece bir şarkı değil, hayat boyu hatırlanacak bir ana dönüştü. Sanatçının performansı eşliğinde yapılan 17 evlilik teklifi, konseri izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Konserde bulunan izleyiciler, Sevgililer Günü’nde böyle bir ana tanıklık etmenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

GECE ALKIŞLARLA TAMAMLANDI

Romantik anların ardından konser coşkusu hız kesmeden devam etti. Gökhan Türkmen, sevilen hitlerini seslendirmeyi sürdürürken seyirciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sevgililer Günü konseri, hem müzik hem de evlilik teklifleriyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir geceye dönüştü.