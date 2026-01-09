Mardin Bienali, uluslararası çağdaş sanat dünyasında önemli bir konuma sahip… 2010 yılından beri hem gerçekleştiği coğrafyada hem de küresel ölçekte önemli etkinlikler arasına giren bienal, bu yıl 7’nci edisyonuyla 15 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşacak…

Mardin Sinema Derneği ev sahipliğinde, Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın direktörlüğünde gerçekleşecek bienalin küratörlüğünü, Türkiye ve Avrupa’daki müzeler ve sanat kurumlarıyla uzun yıllardır çalışan, İstanbul Modern’in artistik direktörü Çelenk Bafra üstlenecek…

YANIT ARANACAK SORULAR

Bu yıl “GÖKzemin” başlığını taşıyan bienal; ‘gök’ ve ‘zemin’i yan yana getirerek, birbirine uzak sanılan dünyalar arasında sessiz bir geçit açacak.

Gök ile yer, bireysel ile kolektif, geçmiş ile gelecek arasında bir düşünce ve duygu hattı kuracak...

Çelenk Bafra, düzenlenen basın toplantısında küratörlük davetini aldıktan sonra “Bugünün dünyasında, bugünün bienal ortamında, bütün bu çelişkiler, kamplaşmalar, kırılmalar ve adaletsizlikler içinde hayal kurmak hâlâ mümkün mü? Eğer mümkünse, bu hayal gerçekliğin zemininden kopmadan nasıl kurulabilir?” sorularına yanıt aramaya çalıştığını belirtti.

“GÖKzemin”in tam da bu sorulardan doğan “biraz uydurma ama bilinçli olarak iki zıt kelimeyi yan yana getiren” bir kavram olduğunu sözlerine ekledi.

Bafra, bienalin temel yaklaşımını ise şu sözlerle özetledi: “Mardin bienali gök ile yer arasında bir tercih yapmayı değil, ikisi arasındaki geçişte durmayı öneriyor. Hayal gücünü göğe, sorumluluğu zemine yerleştirerek…”

Dara Antik Kenti

Kuşlar rehberlik edecek

İzleyiciyi hem yukarıya hem de içeriye doğru uzanan çok katmanlı bir deneyime davet eden bienalde, bölgenin kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan kuşlar rehberlik edecek.

Mardin’in taşlarına sinmiş hikayeleri ve coğrafyasına özgü rüzgârları ardına alan kuşlar; gökyüzü ile yeryüzü arasında süzülürken, kentin farklı noktalarındaki sergiler, mekâna özgü yerleştirmeler ve performanslar arasında rotalar çizecek. Bienale davet edilen sanatçıların seçimine de değinen Çelenk Bafra, Türkiye’den ve Mardin’le kültürel bağ kurabilecek coğrafyalardan sanatçılara özellikle alan açtıklarını vurguladı. Bienalde Doğu Avrupa, Balkanlar, Asya, Kuzey Afrika ve Güney Amerika’dan sanatçıların yer alacağını sözlerine ekledi.

Bienalin 7. edisyonu, 15 Mayıs–21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

BİR İLKE İMZA ATILACAK

Bienalin açılışı Yukarı Mardin’de geleneksel bir şenlikle gerçekleşecek. Bu edisyonuyla da tarihinde ilk kez eski şehrin sınırlarının dışına çıkarak, Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Kızıltepe’yi de rotasına dahil edecek.

Böylelikle izleyicinin bölgenin farklı coğrafi ve kültürel katmanlarını keşfetmesini sağlayacak. Çelenk Bafra, bienalin mekânsal kurgusunu da şöyle açıkladı:

‘’Yukarı Mardin ve hemen yanı başındaki Deyrulzafaran Manastırı, çok dinli ve çok dilli yapısıyla, kadim mimarisi ve geniş panoramasıyla bienalin düşünsel merkezlerinden biri. Gökle yer arasında asılı duruyormuş hissi, kuşlarla birlikte Mezopotamya’ya bakan bu yaklaşım, bienalin metaforlarından.”

Deyrulzafaran Manastırı

Üç etkileyici rota

Deyrulzafaran Manastırı’nın ilk kez bir bienal mekânı olarak açılmasının kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirten Çelenk Bafra, bu mekânı “yavaşlama, durma ve düşünme alanı” olarak tarif etti.

Kızıltepe’yi bienalin kentsel ve toplumsal zemini olarak tanımlayan Bafra, ilçenin canlı yapısına şöyle dikkat çekti: “Kızıltepe, pek çok sanatçının doğup büyüdüğü, Mardin’in en büyük ilçesi. Tarih boyunca ticaretin ve gündelik yaşamın merkezi olmuş, bugün hâlâ toplumsal ilişkilerin ve siyasal gerilimlerin iç içe geçtiği çok canlı bir yer.”

Bafra, Dara Antik Kenti’ni ise ‘’Geçmiş ve gelecek arasında yolculuğun en katmanlı hissedildiği alanlardan biri” olarak tanımladı. Arkeolojik dokusu ve doğal peyzajıyla Dara’nın bienalde bir yankı alanı olarak kurgulandığını belirtti.