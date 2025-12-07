Basketbol Süper Ligi'nde 6 Aralık’ta oynanan Bursaspor–Galatasaray maçında saha içindeki olaylar sonrası gerilim saha dışına taşındı.

Karşılaşmada dikkat çeken olay ise bir dönem Galatasaray’ın kaptanlığını yapan, şu anda Bursaspor forması giyen Göksenin Köksal’ın Galatasaray’a küfür ettiği iddiası oldu. Göksenin’in Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerine de küfürlerle saldırdığı belirtildi. Tepkileri büyüten bir diğer gelişme ise maç sonrası yaşandı. Galatasaray takım otobüsü taşlandı, sporcuların can güvenliği tehlikeye atıldı. Olay yerinde tansiyon yükselirken, hem Galatasaray taraftarları hem de spor kamuoyu güvenlik zafiyeti nedeniyle endişelerini dile getirdi. Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Göksenin Köksal’ın bu davranışı, sarı-kırmızılı camiada büyük tepkiye yol açtı. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntüler ve iddialar, hem sportmenliğin hem de saygının sınırlarının zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gelişmeler ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ne karar alacağı ise merak ediliyor.