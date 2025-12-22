Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Karadeniz’in uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği planlı eğitim uçuşuyla dikkatleri üzerine çekti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), nefes kesen uçuşa ait özel görüntüleri kamuoyuyla paylaşarak önemli bir mesaj verdi.

ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA KRİTİK EĞİTİM

Türk Hava Kuvvetleri, bölgedeki caydırıcılığını ve operasyonel kabiliyetini canlı tutmak amacıyla Karadeniz semalarında kapsamlı bir eğitim faaliyeti icra etti. MSB’den yapılan açıklamada, savaş uçaklarının uluslararası hava sahasında görevlerini planlı ve başarıyla yerine getirdiği vurgulandı.

Eğitim kapsamında pilotların manevra kabiliyeti, hava sahası hâkimiyeti ve görev icra yetenekleri test edilirken, faaliyetlerin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların Karadeniz üzerindeki görev uçuşlarını yüksek disiplin ve hassasiyetle icra ettiği ifade edildi. Uçuşun, bölgedeki güvenlik dengeleri açısından da dikkat çekici olduğu yorumları yapıldı.