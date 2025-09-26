Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir parkta olay meydana geldi. Akşam saatlerinde devriye gezen güvenlik görevlileri, yaklaşık 20 metre uzaklıktan gelen yüksek bir ses duydu. Sesin geldiği yöne giden ekipler, toprak zemine saplanmış ve parçalanmış büyük bir buz kütlesiyle karşılaştı.
Kepez Belediyesi internet sitesinde paylaşılan haberde, bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle, buz kütlesinin gökyüzünden hızla düşerek yere çarptığı belirlendi. Çarpmanın etkisiyle parçalanan buzun ilk anda daha büyük olduğu, zemine çarpınca dağıldığı ifade edildi.
UÇAKTAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR
Görevliler, buz kütlesinin uçaktan düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayın ardından sabah saatlerinde hava sıcaklığının etkisiyle buz tamamen eridi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Parkta yaşanan bu sıra dışı olay, gökten düşen buz kütlesinin kaynağına dair soru işaretleri doğurdu. Uzmanların, benzer durumların genellikle yüksek irtifada seyreden uçaklardan kaynaklandığını belirtti.