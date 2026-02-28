Sahra Çölü'nde kaydedilen görüntüler, milyonlarca dev çekirgeden oluşan sürülerin karayollarını istila ettiğini belgeledi. Bölgedeki ulaşım ağını kapsayan bu doğa olayı, trafik akışında ciddi aksamalara yol açtı. GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNDİ Çöl güzergahında ilerleyen araçlar, gökyüzünü kaplayan yoğun bir çekirge bulutunun içinde kaldı. Sürücülerin görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken, çekirgelerin araç camlarına ve kaportalarına çarpmasıyla ilerlemek imkansız hale geldi. Birçok sürücü, ön camlarını kaplayan çekirge tabakası nedeniyle aracını durdurmak zorunda kaldı. TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Yoğun sürüler nedeniyle bölgedeki trafik akışı tamamen kesildi. İstilanın ortasında kalan sürücüler, çekirgelerin yarattığı yoğun ses ve fiziksel çarpma etkisiyle karşı karşıya kaldı. Yol boyunca biriken çekirge yığınları, ulaşımı durma noktasına getirdi.

