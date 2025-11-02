Şanghay merkezli hava yolu şirketi, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada 25-40 yaş arası kadın kabin memurları aradığını duyurdu. İlanda, evli ya da çocuk sahibi adaylara öncelik verileceği belirtildi. Adayların en az lisans mezunu olması, boylarının 1.62-1.74 metre aralığında bulunması ve tercihen müşteri hizmetleri deneyimi olması istendi.

Yeni kabin ekibinin Şanghay ve Lanzhou şehirlerinde görev yapacağı, 30 ila 60 kişi arasında istihdam planlandığı açıklandı.

"YAŞ VE DENEYİM AVANTAJ" DEDİLER

Spring Airlines İnsan Kaynakları departmanı, "gökyüzü teyzelerinin" yaşça olgun olmaları sayesinde yolculara daha fazla empati ve anlayış gösterebildiğini savundu.

"Bu kadınlar çocuk büyütmüş, yaşlılarla ilgilenmiş kişiler. Deneyimleri sayesinde yolcularla daha kolay bağ kurabiliyorlar" açıklaması yapıldı.

Şirket, uygulamanın kadınlara daha fazla istihdam fırsatı yaratmayı ve yaşa dayalı iş sınırlamalarını azaltmayı amaçladığını vurguladı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da konu kısa sürede 70 milyondan fazla görüntüleme aldı. Ancak birçok kullanıcı "gökyüzü teyzesi" tanımının kadınlara karşı saygısızlık olduğunu savundu.

Çin merkezli Chao News'in aktardığına göre Spring Airlines, halihazırda 88 kadın kabin görevlisini "air auntie" unvanıyla istihdam ediyor.

TERİM İLK KEZ 90'LARDA KULLANILDI

Bu kadınların yüzde 74'ü şimdiden yönetici pozisyonlarına yükselmiş durumda.

Evli bir kabin görevlisi, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Yeni mezunlara göre avantajlıyız. Çocuk büyüttük, yaşlılara baktık. Ekipte genellikle 'abla' rolünü üstleniyoruz."

Öte yandan "gökyüzü teyzesi" unvanı aslında ilk kez kullanılmıyor. Terim, ilk kez 1990'larda Çin'deki sivil havacılık sektöründe işten çıkarılan tekstil işçilerinin kabin memuru olarak anılmasıyla ortaya çıkmıştı.