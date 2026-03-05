Uçak yolculuğuna çıkan çoğu kişi için en büyük beklenti, uçuşun sorunsuz ve planlandığı gibi geçmesi oluyor. Ancak kokpitten görülen manzara, yolcuların düşündüğünden çok daha ilginç ve bazen de tuhaf olabiliyor. Bir havayolu pilotu, uçuş sırasında karşılaştığı sıra dışı görüntüler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD’li bir havayolu pilotu olan Steve Scheibner, sosyal medyada düzenlediği soru-cevap oturumunda takipçilerinin merak ettiği konulara açıklık getirdi. American Airlines pilotu olarak görev yapan Scheibner, özellikle “uçuş sırasında açıklanamayan şeyler görüp görmediği” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Pilot, soruyu soran kişinin muhtemelen uzaylılarla ilgili bir hikâye beklediğini belirterek, gökyüzünde zaman zaman “UFO gibi görünen” şeylerle karşılaşabildiğini ancak bunların çoğunun sanıldığı gibi gizemli olmadığını söyledi.

'YANINIZDAN ÇOK HIZLI GEÇEN ŞEYLER OLUYOR'

Scheibner’e göre uçuş sırasında bazen çok hızlı şekilde uçağın yanından geçen cisimler görülebiliyor. Bu durum ilk bakışta gizemli görünse de çoğu zaman basit bir açıklaması bulunuyor. Pilot, bu tür cisimlerin genellikle helyum balonları olabildiğini belirterek, özellikle çocuk etkinliklerinde kullanılan balonların yüksek irtifalara kadar çıkabildiğini ifade etti. Kokpitten bakıldığında aniden ortaya çıkıp hızla kaybolan bu balonlar, pilotlar için kısa süreli şaşkınlık yaratabiliyor.

EN RAHATSIZ OLDUKLARI GÖRÜNTÜLER DRONE

Pilotun en endişe verici gözlemlerinden biri ise insansız hava araçları. Scheibner, uçuş sırasında zaman zaman drone gördüğünü ve bunun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu söyledi. Yüksek hızla ilerleyen bir yolcu uçağıyla küçük bir drone’un çarpışmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken pilot, özellikle havalimanlarına yakın bölgelerde drone kullanımının büyük tehlike yarattığını vurguladı.