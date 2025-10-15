Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’ye ait Bayraktar Akıncı insansız hava aracının Lefkoşa FIR hattı içinde “ay-yıldız” figürü çizdiğini öne sürerek Birleşmiş Milletlere şikayette bulundu. GKRY çizimin kendi hava sahası ve uçuş kontrol sorumluluğu altındaki bölgede meydana geldiğini savunarak protesto etti. Rumlar olayı güç mesajı ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına bir meydan okuma olduğunu da öne sürdü.





GAZZE VURGUSU



BU dikkat çeken uçuş, Gazze’de geçen hafta varılan ateşkes kararının ardından yaşandı. Bayraktar Akıncı TİHA Doğu Akdeniz semalarında ay-yıldız rotası çizdi. GOLGE63 çağrı işaretini kullanan Akıncı İHA, Kuzey Kıbrıs’ın doğusundan Akdeniz’in uluslararası hava sahasına girdi. Ancak resmi savunma kaynaklarından henüz bir doğrulama gelmedi.

İSRAİL AÇIKLARINA VE MISIR'A KADAR İNDİ



GÖLGE63 çağrı işaretiyle uçuş gerçekleştiren Akıncı TİHA, Kuzey Kıbrıs’ın doğusundan Mısır açıklarına uzanan bir hatta Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı gökyüzüne işledi.