James Webb Uzay Teleskobu (JWST), dört yıl önce derin uzaya gözlerini diktiğinden beri astronomi dünyası tabiri caizse bir "fotoşop kazası" ile karşı karşıya olduğunu sandı. Alınan hemen her derin alan görüntüsünde, küçük ve parlak kırmızı noktalar belirmeye başladı. Astronomların artık kısaca "LRD" (Little Red Dots) dediği bu gizemli nesneler, modern astrofiziğin en büyük dedektiflik hikayelerinden birine dönüştü.

Princeton Üniversitesi’nden Profesör Jenny Greene, bu durumu kariyerindeki en büyük paradoks olarak tanımlıyor: “Kariyerimde ilk kez, neden öyle göründüğünü gerçekten anlamadığımız bir nesne üzerinde çalışıyorum. Onlara gizem demek bence oldukça adil.”

NE OLDUKLARINI HENÜZ BİLEN YOK

Bu nesnelere "Küçük Kırmızı Noktalar" ismini 2024 yılında, Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden Jorryt Matthee verdi. Bilimsel adı olan "geniş hatlı H-alfa yayıcılar" yerine bu ismi seçmesinin nedeni, terimin çok daha akılda kalıcı olmasıydı.

Peki, bu noktalar neden kırmızı? İlk başta, evrenin genişlemesiyle ışığın esnemesi (redshift) ve nesnelerin etrafındaki toz bulutları sorumlu tutuluyordu. Ancak Matthee, görüşlerin değiştiğini belirtiyor: “2024 çalışmamızdaki temel yorum, bunların büyüyen kara delikler olduğu ve tozla çevrili oldukları için kırmızı göründükleriydi. Ama şimdi konsensüs değişti; artık toz yüzünden değil, çevresindeki yoğun hidrojen gazı nedeniyle kırmızı olduklarını düşünüyoruz.”

KARA DELİK YILDIZLARI

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Anna de Graaff liderliğindeki RUBIES programı, JWST'nin tam 60 saatini bu kırmızı nesneleri analiz etmeye ayırdı. Bu araştırmada "The Cliff" (Uçurum) adı verilen garip bir spektral özellik keşfedildi. Işığın ultraviyoleden kırmızıya çok dik bir geçiş yapması, de Graaff’a göre daha önce hiç gözlemlenmemiş bir durum.

De Graaff, bu nesneleri biraz "tık tuzağı" (clickbait) olsa da "kara delik yıldızları" olarak adlandırıyor. Bu tanım, aslında nükleer füzyonla değil, merkezindeki kara deliğe düşen maddenin parlamasıyla ışık saçan bir yapıyı tarif ediyor. Kara deliklerin kendisi ışık yaymaz, ancak içlerine düşen süper ısınmış madde evrenin en parlak fenerlerini oluşturur.

KAYIP HALKALIK TEORİSİ

Matthee'ye göre LRD’ler, galaksilerin merkezindeki devasa kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair "kayıp halka" olabilir: “Samanyolu gibi galaksilerin merkezinde süper kütleli kara delikler olduğunu biliyoruz ama bunların nasıl oluştuğu bir gizem. LRD’ler aslında bu oluşumun doğum evresi veya bebeklik evresi olabilir.”

Bu noktada Colorado Boulder Üniversitesi'nden Mitch Begelman’ın 2006'da (henüz LRD'ler keşfedilmeden) öngördüğü "Quasi-Star" (Yarı-Yıldız) teorisi devreye giriyor. Bu modele göre, devasa bir ön yıldızın çökmesiyle oluşan kara delik, etrafındaki muazzam gaz kütlesini bir yıldız gibi parlatıyor. Begelman, henüz "kesin kanıt" (smoking gun) olmasa da teorisinin LRD'lerin görünümünü açıklamakta zorlanmadığını savunuyor.

JAMES WEBB'İN BAŞARISI

LRD'lerin çoğu evrenin ilk bir milyar yılında, yani çok uzaklarda bulunuyor. Yakın evrende ise 100 bin kat daha nadirler. Geçtiğimiz yıl Dünya'ya daha yakın üç örneğin bulunması, bu sırrı çözmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Sonuç olarak bilim dünyası hala ikiye bölünmüş durumda. Jorryt Matthee temkinli: “LRD’lerin quasi-star olması harika olurdu ama diğer senaryoları henüz tam olarak eleyemedik.” Anna de Graaff ise bu belirsizliğin JWST’nin asıl başarısı olduğunu düşünüyor: “James Webb 10 milyar dolarlık bir uzay görevi ve gerçekten bilinmeyen şeyler bulmayı umarsınız. Bence bunu başardı. Bize biraz galaksiye, biraz kara deliğe ve biraz da yıldıza benzeyen yeni bir bulmaca verdi.”

Görünen o ki, bu küçük kırmızı noktalar ya eski teorilerimizi taçlandıracak ya da evren tasavvurumuzu kökten değiştirecek yepyeni bir gök cismi türü olarak tarihe geçecek.