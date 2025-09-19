UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada Alman ekibini öne geçiren golü kaydeden milli futbolcu Can Uzun, golün ardından yaptığı gol sevinci ile Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti. Milli yıldız, kaydettiği golün ardından tribünlere 'sus' işareti yaparak gol sevincini yaşadı.

'SPONTANE KUTLAMA'

Gelen yoğun tepkilerin ardından Can Uzun, sosyal medyadan duruma açıklık getirdi. Yanlış anlaşıldığını savunan milli oyuncu “Dün yaptığım gol sevinci Galatasaray’a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane bir duygusal kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam ve umarım herkes bunun farkındadır.” ifadelerini kullandı.